Eltérített adás – A lengyel jogállam felszámolása először az M5-ön

December 16-án egy érzékeny témát feldolgozó dokumentumfilm érkezik az M5 műsorára. Marcin Tulicki Eltérített adás – A lengyel jogállam felszámolása (Taking Over) című alkotása a lengyel közélet egyik legvitatottabb időszakába enged betekintést: a 2023 végén történt, nagy port kavaró közmédiabeli hatalomátvételbe és annak következményeibe.

A december 16-án 21 órától az M5-ön bemutatkozó film nem csupán politikai kulisszatitkokat tár fel, hanem személyes történeteken keresztül mutatja be azt az időszakot, amikor a lengyel közmédia körül kiéleződött a politikai küzdelem. A dokumentumfilm rendezője, Marcin Tulicki maga is több mint tíz évig dolgozott a lengyel közmédiában, így az eseményeket nem külső szemlélőként, hanem belső érintettként élhette át. Ezt a személyes tapasztalatot erőteljes, helyszíni felvételekkel ötvözi, amelyek a film legmegrázóbb pillanatait adják. A dokumentumfilm végigkíséri a nézőt a december 20-i incidensektől kezdve a vezetőváltásokon, a jogi vitákon és a politikai csatározásokon át egészen azokig a következményekig, amelyek még ma is alakítják Lengyelország közéletét. Megszólalnak benne volt vezetők, újságírók, jogászok és közéleti szereplők, akik eltérő nézőpontokból értékelik a történteket.

Az Eltérített adás – A lengyel jogállam felszámolása egyszerre krónika, vádirat és személyes vallomás arról, hogyan élnek meg újságírók és médiaszakemberek egy olyan időszakot, amikor a média függetlensége kerül a politikai viták kereszttüzébe. A film legnagyobb ereje épp abban rejlik, hogy nem csupán politikai folyamatokat mutat be, hanem az emberi oldalt is láttatja. Az M5 kulturális csatorna Ez itt a kérdés? című műsora december 15-én este 8 órától a lengyel jogállamiság témában szervez beszélgetést a film apropóján.

