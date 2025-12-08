Kiosztották a Csukás Meserádió A legmesésebb mesélő pályázatának díjait

A Csukás Meserádió Mikulás rendezvényén, hétfőn a Müpában adták át a csatorna A legmesésebb mesélő pályázatának díjait.

A meseolvasásra buzdító pályázatra több mint kétszázan jelentkeztek, pedagógusok, szülők és nagyszülők küldték be saját meséiket az ország minden pontjáról, a határon túlról, még Katarból és Pennsylvaniából is.

„Egyedi és kreatív alkotásokat kaptunk, voltak, akik hangszeres aláfestéssel küldték el meséjüket, de zörejekkel ellátott mű is érkezett” – mondta korábban Csiki Dorottya Mária, a meserádió szerkesztője.

A közmédia online, a nap 24 órájában mesés tartalmakat kínáló rádiócsatornája, a Csukás Meserádió A legmesésebb mesélő című pályázatának első díját a mogyoródi Busa-Várkuti Melinda, 3. osztályos gyerekeket tanító pedagógus vehette át A zöld sapka című meséjével. Második helyezett Szrnka Szonja, a Sashalmi Manoda Óvoda óvó nénije lett, aki Az erdő festő kismanók című mesével pályázott, amit az óvodájuk gyógypedagógusa írt. A harmadiknak járó díjat Jakab-Koszorús Nóra berettyóújfalui óvó néni és édesanya kapta Gellért és Lilla kalandjai: A versenyfutás című meséjével.

A díjazottak a Csukás Meserádió ajándékcsomagját, könyvet és könyvutalványt kaptak. Az ünnepségen több különdíjat is kiosztottak, köztük A legmesésebb nagyszülő, A legmesésebb anyuka, és A legmesésebb apuka díját.

Az ország számos pontjáról, például Budapestről, Kapuvárról, Berettyóújfaluról, Bajáról, Tatabányáról, Veszprémből érkezett óvodás és kisiskolás gyerekek részvételével zajlott rendezvény moderátora Gubik Petra volt. A műsorban szerepelt Mikó István színművész (azaz István bácsi, a mesepostás), Mikulás-dalokat adott elő Kovácsovics Fruzsina, eljött és ajándékokat osztott a Mikulás és két manója, a végén pedig Süsüvel is találkozhattak a gyerekek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)