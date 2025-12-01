Az apaság adott második esélyt Curtisnek

Másfél évtized alatt az előadóművészi pálya mélységeit és magasságait egyaránt átélte Curtis – minderről a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában beszélt. A rapper úgy fogalmazott, amióta édesapa lett, megfordult vele a világ, aminek köszönhetően számos munkája és plusz feladata lett, éppen ezért a magánéletében igyekszik minél egyszerűbben és kényelmesen élni.

Széki Attila Curtis néven vált országosan ismert rap előadóvá, a hivatásos zenélés előtt azonban a futballpályán képzelte jövőjét. Bár a rendszeres mozgás továbbra is része az életének, a művészi önkifejezés és a közönséggel való kapcsolódás a zene által olyasmit adott neki, ami felülírta élsportolói karrierálmát. A Petőfi Rádió vendégeként megosztotta, nem bánja, hogy az elmúlt 15 évben a végletekig megismerte a szakmát és önmagát is, mert még a mélypontokból is profitált.

„Örülök neki, hogy jó útra tértem. Sok helyszínen tudok előadást tartani, beszélgetni fiatalokkal az életem árnyoldalairól, amelyeknek remélhetőleg annyi haszna volt, hogy eltántorítsam tőle őket. Nehéz pillanatokat éltem meg, volt, hogy kérdésesnek tűnt, hogy lesznek-e még dalaim, vagy lesz-e egyáltalán Széki Attila. Boldog vagyok, hogy kaptam egy második esélyt a Jóistentől, ez tényleg egy csoda” – hangsúlyozta a zenész. Curtis hozzátette, amióta felszámolt függőségével, még több megkeresése van.

„Ha nem dolgozom, akkor egyszerűen élek. Szeretek melegítőben járni, és a koronavírus-járvány óta házhoz szállítással rendelni. Nem járok boltba, de akár egy órát is eltöltök azzal, hogy elintézem online a bevásárlást. Praktikusan a legtöbbször autóval járok – de a kisfiamnak megígértem, hogy elviszem majd egyszer metrózni. Mégis, ha bárhol összefutnak velem az utcán a rajongók, nincs az a helyzet, hogy ne fogadjak egy köszönést vagy nemet mondjak egy közös fotóra” – tette hozzá Curtis. A teljes beszélgetés újrahallgatható a Petőfi Rádió hivatalos SoundCloud-oldalán.

Kiemelt kép: Széki Attila (Fotó: MTVA)