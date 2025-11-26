Így készül a show a színfalak mögött – Interjú Kerényi Virággal, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistjával

A Duna legnézettebb zenés műsora, a Csináljuk a fesztivált! a magyar slágerek ünnepe, közkedvelt sztárfellépőkkel és látványos produkciókkal várja a nézőket. Az 1915-től 2025-ig tartó korszakok dalaihoz illő miliőt, a műsorban szereplők öltözékét Kerényi Virág vezető stylist ötödik éve alakítja. A december 6-án kezdődő új évad kapcsán kérdeztük arról, mennyi munka előz meg egy szombat esti adást, és milyen titkokat rejtenek a színfalak.

– Miért vállaltad el a műsorra való felkérést?

– Szakmai kihívásnak éreztem, mert nemcsak stylistként, hanem részben jelmeztervezőként is kell gondolkodnom. A műsor korszakos tematikája miatt tisztában kell lenni a történelmi divatstílusokkal, anyaghasználattal és sziluettekkel, a hazai sajátosságokkal, ezért sok kutatómunkát végzek minden évad előtt. Ez egy rendkívül inspiráló kulturális és divattörténeti utazás számomra.

– Egy show-ra körülbelül hány ember öltözetét kell egyszerre megszervezned, és hány fős csapat segíti ebben a munkádat?

– A zsűrit, a műsorvezetőket, a fellépőket, a tánckart és a zenekart is öltöztetjük – ez rengeteg ember. A csapatom nélkül nem menne: a jobb kezem Era, a backstage manager, aki rendszerezi a ruhatárat, valamint van több öltöztető segédünk, akik szintén fantasztikus munkát végeznek. Van egy varrónőnk helyben, aki a felvétel alatti balesetek esetén segít, illetve három külsős varrónőnk, akik a javításokat, átalakításokat és az egyedi tervek megvalósítását végzik.

– Mekkora ruhamennyiséggel dolgoztok, és hogyan tartod számon a kollekciót?

– A ruhatár hatalmas: több mint négyezer darabot tartalmaz, a kiegészítők nélkül. Mindenki méretét és stílusát fejben tartom, a rendszerezésben a csapatom segít, de a kreatív összeállításokat én készítem. Az MTVA jelmeztára is nagy inspiráció és egyben a nyugalom szigete számomra a show forgatagában.

– Van olyan emlékezetes pillanat vagy „stylistvészhelyzet”, amikor az utolsó percekben kellett megoldást találnod – és ha igen, elárulsz egy kulisszatitkot?

– A műsorvezető, Fodor Imre többször leöntötte kávéval magát, Korda György ingén pedig landolt már pörkölt. Dancs Annamarinál is történt egyszer emlékezetes ruhabaleset: a produkciója előtt beolajozta a lábát, és összefoltozta vele a csodaszép szoknyáját. Semmivel nem jött ki a folt, ezért gyorsan kimostuk a ruhát, megszárítottuk, és szerencsére tökéletesen megmentettük. Ilyen helyzetekben soha nem pánikolok – mindig van B terv, back-up ruha, és az a mottóm, hogy nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani.

– A harsány színek, az állatminta és a szegecsek a védjegyeid. Tudod érvényesíteni a saját tervezői stílusodat a műsorban? Mennyiben kell igazodnod az előadók, a produkció vagy éppen a zsűri személyes ízléséhez?

– Mindig igyekszem az adott sláger és korszak figyelembevétele mellett belecsempészni a saját stílusjegyeimet is a megjelenésekbe. Balázs Klári az egyik legbátrabb zsűritag, vele szívesen kísérletezünk színekkel, mintákkal vagy textúrákkal. Sokszor visel általam tervezett, extravagánsabb dzsekiket, csak úgy, mint Kovács Kati, aki nagyon meglepett azzal, hogy a műsor után megkért arra, hogy tervezzek neki egy kabátot.

– Kapsz személyes visszajelzéseket a munkád kapcsán?

– A legjobb érzés, amikor látom, hogy valaki magabiztos és önazonos a ruhájában. Jólesik, hogy a nézők már felismerik a stílusomat név nélkül is. Szeretek kísérletezni, de értékelem, hogy a közszolgálati műsor keretei irányt adnak – hiszem, hogy ízlésesen is lehet látványosat alkotni.

– Mivel készülsz a következő évadra?

– Minden évben sok tervem van. Most épp a show háziasszonyának, Rókusfalvy Lilinek készítek egyedi ruhát, amelyet férje, Babos Zsili egyik festménye ihletett – a művet selyemanyagra printeljük. Bízom benne, hogy a műsor folytatódik, ez az egyik kedvenc tévés munkám, mert igazán személyes és emlékezetes ruhákat alkothatok.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga