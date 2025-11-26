Idén is megnyílik a TV Maci-bolt az ETELE PLAZA karácsonyi vásárában – Mekk Elek és Mirr-Murr kandúr is a fa alá kerülhet

A karácsonyi időszak meghitt várakozása, az ajándékozás élménye és a közös készülődés öröme minden korosztályt megérint – ehhez a varázslatos hangulathoz csatlakozik idén is a november 28-tól, Budapesten, az ETELE PLAZA karácsonyi vásárában megnyíló TV Maci-bolt. A generációkat összekötő, ikonikus mesefigurák egyedi termékei karácsonyig várják a látogatókat.

A klasszikus magyar mesék és bábfilmek iránti rajongás ma is töretlen. A közmédia csatornáin, a televíziós és okostelefonos alkalmazással, illetve online ingyenesen elérhető Médiaklikken rendszeresen találkozhatnak velük a nézők és hallgatók, de keresettek a Nemzeti Archívum weboldalán keresztül elérhető TV Maci-bolt kínálatában megtalálható mesés ajándéktárgyak is.

A népszerű mesehősök, plüssfigurák, játékok a tavalyi sikerre való tekintettel, advent idején ismét beköltöznek az ETELE Plázába, így nemcsak online vásárolhatják meg kedvenceiket a magyar mesék rajongói.

A november 28-án nyíló karácsonyi vásárban felállított üzletben minden korosztály megtalálhatja az ünnephez illő, különleges ajándékokat. A polcokon a legismertebb mesefigurák – többek között Mekk Elek, az ezermester, Mirr-Murr kandúr, Süsü, a sárkány és Frakk, a macskák réme, valamint a mindannyiunk által kedvelt TV Maci – plüssváltozatai sorakoznak. A vásárlók ezek mellett a november 3. óta elérhető Mekk Elek építőkocka-figurák és számos más, a legendás mesék világát idéző termék közül is válogathatnak. Természetesen a teljes kínálat az év bármely szakában elérhető a tvmacibolt.hu webáruházban is.

Látogasson el Ön is a TV Maci-boltba, és találjon ajándékot minden családtagja számára!

Keresse a TV Maci-boltot az ETELE PLAZA karácsonyi vásárában, az első emeleten, ahol az üzlet december 24-ig várja a látogatókat.

A mese folytatódik. Önnél.

A kiemelt kép forrása: MTVA