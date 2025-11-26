A közmédia díjnyertes alkotói is összefogtak a rászorulókért: a Mesék a takarásból különdíját a Jónak lenni jó! akció javára ajánlották fel

A Sára Sándor emlékére meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemle idén is a magyar dokumentumfilm legértékesebb hagyományait ünnepelte. Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság különdíját az M5 kulturális csatorna Mesék a takarásból – Elekes Lajos című film kapta. A 650 ezer forintos pénzjutalommal az alkotók a kárpátaljai gyermekek megsegítését célzó Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciót segítik.

Egy kivételes életutat mutat be a Mesék a takarásból – Elekes Lajos című alkotás. A címszereplő egész életében a természettel összhangban, annak ritmusát követve végzi munkáját gulyásként, juhászként és csikósként. 2012 óta hagyományőrként dolgozik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, fafaragóként és pásztoremberként őrzi és adja tovább a magyar tájhoz, állattartáshoz és népi kultúrához kötődő tudást. A film bemutatja, hogyan él valaki „a Nappal együtt kelve és fekve”, és miként válik ez az életmód aktuálissá akár a ma emberének is.

A közmédia Junior Prima díjas szerkesztő-riportere, Koltai Bori az M5 kulturális csatornán látható sorozatában a kulturális élet olyan egyéniségeinek történetét meséli el, akikre idáig nem irányult reflektorfény. Az Elekes Lajosról szóló epizódot különdíjjal ismerték el a XXIV. Lakiteleki Filmszemlén. A film készítői azonban nemcsak kulturális értéket teremtettek, hanem társadalmi felelősségvállalásból is példát mutattak. A Mesék a takarásból alkotóközössége ugyanis csatlakozott az idei Jónak lenni jó! karitatív összefogáshoz, és a különdíj teljes összegét felajánlotta a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek támogatására.

„A művészet nemcsak értéket teremt, hanem közösséget is formál. A Mesék a takarásból készítésekor azt szerettük volna megmutatni, hogy a természethez kötődő tudás, a hagyomány tisztelete és az emberi méltóság ma is fontos kapaszkodók. Elekes Lajos példája arra ösztönöz bennünket, hogy felelősen döntsünk – így a különdíj összegéről is. Úgy éreztük, a film üzenetéhez az illik leginkább, ha segítünk: most azoknak a gyerekeknek, akiknek a legnagyobb szükségük van támogatásra. Hiszünk abban, hogy a kultúra ereje a cselekvésben is megmutatkozik” – hangsúlyozta Koltai Bori, a Mesék a takarásból című sorozat csapatának alkotója.

A közmédia célja, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel támogassa a kárpátaljai gyermekeket. A hazai médiában egyedülálló kezdeményezés során az 1358-as adományvonal egy hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt, de árverésre bocsátott felajánlások és a december 21-i egész napos műsorfolyam is e nemes célt szolgálja.

Minden felajánlott relikvia és tárgy megtekinthető a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre a szervezők a jonaklennijo@mtva.hu címen válaszolnak.

Hogyan lehet támogatni a Kegyes Alapítványt?

Adományvonal 1358 – hívás vagy SMS díja: 500 Ft

Közvetlen pénzbeli támogatás

Kedvezményezett: KEGYES Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786 (OTP Bank)

IBAN: HU98117440032445278600000000

Közhasznú támogatás esetén

Ha valaki közhasznú támogatásként szeretné eljuttatni adományát:

Segítő Összefogás a Jövőért Alapítvány

Számlaszám: 11739030-23919741 (OTP Bank)

Kérik, hogy ilyen esetben a támogatók vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel: jonaklennijo@mtva.hu

Kiemelt kép forrása: MTVA