Szerelme inspirálja Radics Gigi dalait

Különös vonzalmat érez Radics Gigi a 80-as évek iránt, amely most új lendületet adott művészetének is. Az énekes a Petőfi Rádióban mesélt arról, hogyan segítette át a válás utáni időszakon egy olyan társ, aki nemcsak a zenében, hanem magánéletében is partnerévé vált. A friss inspirációk mellett Curtisszel való együttműködése is új fejezetet nyitott szakmai életében.

Radics Gigi az 1980-as évek rajongója: a korszak zenei hangzásvilága mellett vonzza az akkori mentalitás és a divat is. Mint mondta, sokszor azt kívánja, bárcsak akkor élt volna. „1996-ban születtem, mégis megmagyarázhatatlan módon vonz ez az időszak. A következő dalaimat is ez a hangulat, valamint Whitney Houston inspirálta” – kezdte a Petőfi Rádió vendégeként Radics Gigi. Hozzátette, szerinte egy előadó akkor hiteles, ha nem divathullámok formálják üzenetét és hangzását, hanem a saját élete.

„Az elmúlt pár évben sok szélsőséges dolog történt velem. Túl vagyok egy váláson. (…) Ez megterhelő dolog, amikor az ember a családjában nem ezt látja mintaként. Viszont most rátaláltam egy olyan emberre, akire mindig is vágytam. Egy olyan társra, aki nemcsak emberileg, de a zenében is a társam. Az új albumomat is vele, Maczkó Mikivel készítettem. Nem hittem volna, hogy barátságból szerelem születhet” – osztotta meg a Kultúrfitnesz című műsor vendégeként az énekes. Radics Gigi már évek óta együtt dolgozik a zenésszel, de tavaly nyáron ébredtek rá, hogy több kezd kibontakozni közöttük a munkakapcsolatnál. Elárulta: legújabb dalához készült videóklipjében szerelme is szerepel majd.

Szakmai élete is egy új személlyel bővült: Széki Attila Curtisszel készített közös dalt. A közönség nagy sikerrel értékelte a Szabadság vándorai című Demjén-slágerrel kapcsolatos együttműködésüket, ezért biztos abban, hogy folytatják a közös munkát.

