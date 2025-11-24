Robbie Williams szerint az oltások tehetnek arról, hogy romlik a látása

Robbie Williams ismét komoly egészségügyi témával került a figyelem középpontjába. Az énekes úgy véli, hogy romló látásáért részben a fogyást segítő injekciók lehetnek a felelősek, amelyeket már évek óta használ testsúlya kordában tartására.

A sztár egy interjúban beszélt arról, hogy egyre többször tapasztal homályos látást, ami nemcsak a mindennapjait, hanem fellépéseit is megnehezíti. Mint mondta, újabban már nem látja tisztán a koncertjein a közönség tagjait, egy nemrég látogatott futballmeccsen pedig a játékosok „csupán zöld háttéren mozgó foltoknak” tűntek számára. Emiatt szemüvegét is kénytelen volt erősebbre cserélni.

Williams szerint mások is hasonló tünetekről számolnak be.

„Mindenki tapasztalja. Amikor megkérdezem: »Homályos, ugye?«, csak annyit mondanak: »Ó, akkor ez az?«”

– mesélte az Independent cikke szerint az énekes.

A jelenségről egy 2024-es tanulmány is beszámol: a kutatás 17 ezer beteg adatait vizsgálta hat éven keresztül, és azt találta, hogy a szemaglutidot – többek között az Ozempic és a Wegovy hatóanyagát – használóknál nagyobb eséllyel alakult ki egy ritka, akár látásvesztést okozó szembetegség. Bár az ok-okozati kapcsolatot nem sikerült bizonyítani, a szakértők óvatosságra intenek, a vizsgálat pedig felvetette a gyógyszer esetleges kockázatait.

Az énekes nem titkolta, hogy testsúlycsökkenése részben mentális egészségi problémáiból eredt. 2023-ban nyíltan beszélt arról, hogy depressziója miatt orvosi segítségként kezdte használni a fogyasztó injekciót. Saját bevallása szerint a túlsúly rendkívül negatívan hat a lelkiállapotára.

„A belső hangom úgy beszél, mint Katie Hopkins a kövérekről”

– fogalmazott.

Williams testképzavarral is küzd, ami miatt eltorzul a saját külsejéről alkotott képe: „Ha azt mondják, aggódnak miattam, én csak annyit érzek, hogy elértem a célt. Ha azt mondják, túl sovány vagyok, az számomra azt jelenti: jackpot.”

A popikon októberben egy isztambuli koncertjét is kénytelen volt lemondani biztonsági okokra hivatkozva – újabb jeleként annak, hogy egészségi állapota továbbra is törékeny. Robbie Williams története sokak számára figyelmeztetés lehet: bár a fogyást segítő injekciók népszerűek, használatukat érdemes körültekintően mérlegelni, a lehetséges mellékhatásokat pedig komolyan venni.

Kiemelt kép: Robbie Williams (Fotó: EPA/Guillaume Horcajuelo)