Janza Kata meglepő dolgot árult el magáról

Az Azt beszélik legutóbbi adásában Janza Kata rajongásairól rántotta le a leplet. A Duna vasárnap kora esti műsorában mesélt a színművész a Csillagok háborúja iránti szenvedélyéről és arról is, hogyan hatott egyik kedvenc filmes karaktere a családjára.

A rajongás formái is beszédtémát szolgáltattak az Azt beszélik legutóbbi adásában. A közösségi médiában ugyanis elterjedt egy trend, amely során kopasz sapkát vesznek és szakállat festenek magukra az emberek Pitbull, a népszerű rapper újbóli turnéja apropóján, de egy, a Csillagok háborúját imádó férfit is láthattak a műsorban. Az Azt beszélik egyik sztárkommentelője mindkét rajongást átérzi: Janza Kata nemcsak az amerikai rapper magyarországi koncertjére készül, de lelkesen követi a népszerű fantasy történetet is.

„Csillagok háborúja-rajongó vagyok, fénykardom is van. Egyik musicalszínész kollégám nem hitte el, ezért videót készítettem neki bizonyítékul” – mesélte a Duna vasárnap kora esti talkshow-jában. A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjának rajongása más területekre – sportra és filmre – is kiterjed: a katalán labdarúgócsapat, az FC Barcelona számos használati tárgyán – párnán, lepedőn, törölközőn – megjelenik, és fia keresztnevének megválasztásában is szerepet játszott. „A Gyűrűk Ura filmtrilógia egyik főszereplője, a csupaszív karakter Samu után kapta a nevét” – árulta el a színművész, érdekességként pedig azt is megosztotta, lánya, az ő nevét viseli, hiszen a Janka a Janza Kata kezdő szótagjaiból áll össze.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Az Azt beszélik november 23-án is várja nézőit, a műsorvezető Mészáros Ibolya Janza Kata, Náray Erika, Csonka András és Harsányi Levente társaságában beszéli ki a közösségi média aktuális virális tartalmait.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

A kiemelt kép forrása: MTVA/Markal Ádám