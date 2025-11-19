Már csak álmában szaladgál Hudson, a gyógyíthatatlan kutya

Mélyen alszik a kanapén, látszólag nyugodtan. Egy pillanatban azonban a hátsó lábai enyhén mozogni kezdenek, mintha futna. A mozdulat apró és szinte észrevehetetlen, de szívszorító, ha tudjuk, hogy Hudson már nem tud valóban futni.

A hatéves rough collie egy degeneratív betegséggel él, amely fokozatosan károsította a hátsó lábai mozgását. Gazdája, Dani, kutyakiképző, elmondta, hogy Hudson degeneratív mielopátiában szenved, ami a gerincvelőt érintő állapot, és a kutyák esetében még nincs rá gyógymód – írja a La Stampa olasz újság.

Ez a betegség hasonló az emberi ALS-hez:

lassú, megállíthatatlan, a hátsó végtagoknál kezdődik, majd felterjed a test többi részére.

A degeneratív mielopátia a koordinációért és mozgásért felelős idegrostok pusztulását okozza. Az első jelek gyakran csak az egyik hátsó lábon jelentkeznek, majd átterjednek a másikra: nehézkessé válik az felállás, gyengeség, izomtömeg-csökkenés, bizonytalan járás, és a betegség előrehaladtával akár teljes bénulás is kialakulhat.

Dani elmondta, hogy igyekszik Hudson mozgékonyságát és kényelmét a lehető legjobban fenntartani: fizikoterápia, különféle segédeszközök és mindennapi gondoskodás révén.

A lap cikke szerint azonban Hudson meglepően nyugodt természetű maradt. A betegség előrehaladása ellenére továbbra is „jó fiú:” szeretetteljes, kíváncsi, és vágyik arra, hogy részt vegyen családja életében. A diagnózis előtti és utáni képek jól mutatják a betegség által kényszerített változást, de azt is, ami soha nem változott: Hudson kedvességét.

Miközben Hudson alszik, a lábai mintha újra életre kelnének. Apró mozdulatok, mintha a fejében újra szabadon futkározna a mezőkön, szagokat követne, felfedezné a világot a saját tempójában. Nézni őt szívbe markoló: a betegség ugyan megállította a testét, de az álmait nem. Sok idős vagy beteg állat gazdája is jól ismeri ezt az érzést.

Vannak, akik minden mozdulatát és tekintetét figyelik, tisztában azzal, hogy az idő nem végtelen. „Ki tudja, talán éppen a mezőkön fut, nyulakat vagy mókusokat kergetve” – olvasható a Threadsen a sok komment között. Hudson már nem tud valóban futni, de az álmaiban, és azok szívében, akik szeretik, minden nap továbbra is szabadon fut.

A kiemelt kép illusztráció. (Kép forrása: Wikimedia Commons)