Tom Cruise érzelemteli beszéddel köszönte meg tiszteletbeli Oscar-díját

Érzelemteli beszéddel köszönte meg Tom Cruise az amerikai filmakadémia tiszteletbeli Oscar-díját vasárnap, a Los Angeles-i Ray Dolby bálteremben megrendezett ünnepségen, amelyen Debbie Allen koreográfus, Wynn Thomas produkciós tervez és Dolly Parton is díjat kapott – számolt be róla a Variety.com.

A 63 éves ausztrál származású színész-rendezőnek Alejandro G. Inárritu adta át a filmakadémia Kormányzói-díját a gálán, amelyet idén 16. alkalommal tartottak meg. Cruise beszédében tisztelettel adózott mindazok előtt, akik a filmkészítést lehetővé teszik, és kiemelte, hogy a milyen fontos szerepe van a mozi egyesítő erejének.

„A mozi elvisz engem a világ minden tájára” – mondta Cruise.

„Segít megérteni és tisztelni a különbségeket. Megmutatja mi a közös bennünk, hogy milyen sok mindenben hasonlítunk egymásra. És mindegy, hogy honnan jövünk, a moziban együtt nevetünk, együtt érezzük, együtt remélünk, ez adja ennek a művészeti formának az erejét, ezért fontos nekem. Tehát a filmkészítés nem az, amit csinálok, hanem az, aki vagyok”

– hangsúlyozta.

Cruise-t korábban négy alkalommal jelölték Oscar-díjra: kétszer a legjobb színész Oscarjára a Született július negyedikén és a Jerry Maguire című filmekben nyújtott alakításáért, egyszer a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában a Magnólia című filmért, a Top Gun: Maverick című produkciójáért pedig a legjobb film kategóriában producerként.

A Kormányzói díjátadón Cynthia Erivo nyújtotta át a tiszteletbeli Oscart Debbie Allen koreográfusnak. A 75 éves Allent korábban nem jelölték Oscar-díjra, de több Oscar-díjátadón is dolgozott koreográfusként. Legismertebb munkái közé tartozik a Felejtsd el Párizst! című vígjáték és az A Jazzman’s Blues című dráma.

Wynn Thomas filmes pályafutását szintén életműdíjjal ismerték el. Thomas több olyan filmen dolgozott produkciós tervezőként, amelyeket díjára jelölt a filmakadémia, illetve Ron Howard Egy csodálatos elme című filmje el is nyerte az Oscart.

Dolly Partont az estén a Jean Hersholt Humanitárius Díjjal tüntették ki több évtizedes filantróp tevékenységéért. A 79 éves Emmy- és Grammy-díjas énekesnő személyesen nem tudott megjelenni egészségügyi problémái miatt, de a gálára elküldte előre rögzített köszönőbeszédét.

A Kormányzói díjátadó vörös szőnyegén számos hollywoodi filmsztár vonult fel, köztük Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson és Emma Stone is. Az amerikai filmakadémia évente rendezi meg ünnepi díjátadó gáláját, a díjazottak mind Oscar-szobrot vehetnek át.

A kiemelt kép forrása: MTI