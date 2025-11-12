Gyerekkori álom megvalósítására állt össze először az LGT két egykori tagja

A Játszani kell című dal 1985-ből származik, amikor szerzője, Halper László még épp csak bontogatta szárnyait a zenei életben. Mint mondta, egy családi pillanat adta az ihletet a szerzeményhez: „Az unokanővérem zongorázott, Bachot gyakorolt, leütött négy akkordot, mire megjegyeztem, hogy ez tisztára Elton John-hangzás” – kezdte a zenész az M2 Petőfi TV vendégeként. Később ez a négy akkord lett a dal alapja, amit egy versenyre is beküldött. Akkor még csak egy kézzel írott bátorító levelet kapott Soltész Rezsőtől – ma viszont az akkori legnagyobbak, Charlie, Frenreisz Károly és Solti János segítettek újra felvenni a számot.
„Hihetetlen érzés volt. A tinédzser énem biztosan megnyugodna, ha látná, kikkel zenélek ma. Azokkal, akiket kamaszként a plakátokról néztem” – mondta Halper László. A legendás ritmusszekció, az LGT-ből ismert Frenreisz és Solti ugyan soha nem játszottak együtt a múltban, most viszont összeálltak, hogy új életet leheljenek az egykori diákszobában született dalba. Videóklip is készült, amelyet be is mutattak az adásban. A felvétel külön érdekessége, hogy a zenészek soha nem voltak egyszerre a stúdióban – a hangszeres sávok külön-külön születtek, mégis tökéletesen összeérnek a végső verzióban.
Halper László az életre szóló zenei élmény mellett aktívan készül egy Jimi Hendrix-emlékkoncertre, amelyet november végén, a gitárlegenda születésnapján tartanak a Budapest Jazz Clubban. A fellépésen világzenei és jazz elemekkel fűszerezi Hendrix zenéjét, olyan vendégekkel, mint Lisztes Jenő cimbalomművész és Szokolay Dongó Balázs népzenész.
Kiemelt kép: Halper László a M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában (Fotó: MTVA)