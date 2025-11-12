Gyerekkori álom megvalósítására állt össze először az LGT két egykori tagja

Vannak olyan régi, szinte elfeledett vágyálmok, amelyekről senki sem gondolná, hogy egy nap majd valóra válhatnak. Halper László gitáros, zeneszerző most egy ilyenről mesélt az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában: egy gimnazistaként írt daláról, amelyet ma gyerekkori példaképeivel készíthetett el. A dalt Horváth Károly, azaz Charlie énekli, Frenreisz Károly és Solti János pedig most először dolgozott együtt, hogy a 40 éves álom valóra válhasson.

A Játszani kell című dal 1985-ből származik, amikor szerzője, Halper László még épp csak bontogatta szárnyait a zenei életben. Mint mondta, egy családi pillanat adta az ihletet a szerzeményhez: „Az unokanővérem zongorázott, Bachot gyakorolt, leütött négy akkordot, mire megjegyeztem, hogy ez tisztára Elton John-hangzás” – kezdte a zenész az M2 Petőfi TV vendégeként. Később ez a négy akkord lett a dal alapja, amit egy versenyre is beküldött. Akkor még csak egy kézzel írott bátorító levelet kapott Soltész Rezsőtől – ma viszont az akkori legnagyobbak, Charlie, Frenreisz Károly és Solti János segítettek újra felvenni a számot.

„Hihetetlen érzés volt. A tinédzser énem biztosan megnyugodna, ha látná, kikkel zenélek ma. Azokkal, akiket kamaszként a plakátokról néztem” – mondta Halper László. A legendás ritmusszekció, az LGT-ből ismert Frenreisz és Solti ugyan soha nem játszottak együtt a múltban, most viszont összeálltak, hogy új életet leheljenek az egykori diákszobában született dalba. Videóklip is készült, amelyet be is mutattak az adásban. A felvétel külön érdekessége, hogy a zenészek soha nem voltak egyszerre a stúdióban – a hangszeres sávok külön-külön születtek, mégis tökéletesen összeérnek a végső verzióban.

Halper László az életre szóló zenei élmény mellett aktívan készül egy Jimi Hendrix-emlékkoncertre, amelyet november végén, a gitárlegenda születésnapján tartanak a Budapest Jazz Clubban. A fellépésen világzenei és jazz elemekkel fűszerezi Hendrix zenéjét, olyan vendégekkel, mint Lisztes Jenő cimbalomművész és Szokolay Dongó Balázs népzenész.

Kiemelt kép: Halper László a M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában (Fotó: MTVA)