Gyerekkori traumájáról beszélt Bencze Ilona

„Nehezen születtem meg” – kezdte a múltidézést a Családi kör vendégeként a Jászai Mari-díjas színművész. Bencze Ilona a Duna magazinműsorában felidézte gyerekkori élményeit, szeretett szülei emlékét, és mesélt arról a családi körülményről, amely miatt hároméves korában nagyszüleinél maradt.

Az ember gyerekkora nagyban meghatározza a felnőtt életét – vallja Bencze Ilona, aki a Családi körben mesélte el születéstörténetét. „Nehezen születtem meg. Édesanyám 19 évesen volt várandós velem, de nagy baba voltam, ötkilósan, tulajdonképpen három hónaposnak megfelelő babasúllyal születtem. Édesanyám éppen ezért nagy nehézségek árán, a nagykanizsai kórházban hozott világra” – árulta el a nézőknek. Mindezek után szép kisgyerekkora volt, nagyszülei, szülei életének középpontjában állt. Két évvel később öccse, majd egy év múlva húga is megérkezett a családba. „Bátor volt édesanyám, annyira, hogy utánam még összesen négy testvérem született” – idézete fel. Amikor hároméves volt, édesapját áthelyezték egy másik településre, nagyszülei pedig úgy döntöttek, hogy ő maradjon náluk, a másik két pici testvére pedig a szülőkkel elköltözött.

„Bár kezdetben nem tudtam, de most már igen, hogy ezt akkor milyen traumának éltem meg, mert – talán hihetetlen –, de emlékeztem arra, amikor elment a családom” – vallotta be. Hétéves koráig maradt a nagyszülőkkel, az újabb gyermekáldás és édesanyja betegeskedése miatt nehéz volt a családnak. „Folyton jöttek, látogattak, velem voltak, de mégis keveset voltam velük” – tette hozzá. Amikor azonban eljött az iskoláskor, édesanyja ragaszkodott ahhoz, hogy ő is velük legyen és hazamenjen a családjához. „Nagyszülőkkel élni kicsiként más, mintha a testvéreivel nő fel az ember. Tulajdonképpen hétévesen kezdtem igazán megismerni őket és a szüleimet, befelé forduló, szemlélődő gyerekké váltam, kerestem, hol a helyem a világban” – mondta Bencze Ilona.

A műsorban elárulta azt is, nem készült színművész pályára, pedagógusai már iskolás korában felfedezték tehetségét, érzékenységét és ösztönözték a színjátszás világára. Bevallotta, ha első nekifutásra elutasítják a felvételin, többet nem próbálkozott volna, inkább a tanári pályát választotta volna.

A beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

