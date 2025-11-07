Tótfalusi Fanni új feladatra készül

Decembertől új évaddal folytatódik a Duna nagy sikerű zenés show-ja, a Csináljuk a fesztivált!, a hazai slágerek és legendás előadók ünnepe. A népszerű műsor most nemcsak a színpadon, hanem a kulisszák mögött is különleges élményt kínál: az online műsorvezető szerepében Tótfalusi Fanni kalauzolja a nézőket a háttérben zajló varázslat világába. Új feladatáról az M2 Petőfi TV vendégeként mesélt.

Tótfalusi Fanni televíziós karrierje az édesanyjához, Bényi Ildikóhoz hasonlóan a közmédiánál indult: az M2 Petőfi TV-ben kezdte pályáját, majd a SzerencseSzombat egyik háziasszonyaként mutatkozott be a nézőknek. Szeptember óta az Önök kérték házigazdájaként is láthatják, a műsor élén, amelyet évtizedeken át édesanyja neve fémjelzett. Decembertől azonban egy új oldalát is megmutathatja a Duna zenés showműsorában.

„Nagyon boldog voltam, amikor ősszel a Csináljuk a fesztivált! új évadának sajtótájékoztatóján ott ülhettem a fellépőkkel, mint a show online műsorvezetője. Ilyet még sosem csináltam, teljesen más oldalamat ismerhetik meg. Kiváltság, hogy én mutathatom meg a kulisszában történő folyamatokat, a vezérlőt vagy a kellékeket” – osztotta meg Tótfalusi Fanni a műsorhoz kapcsolódó feladatát.

A Csináljuk a fesztivált! továbbra is a magyar zenei örökség és a nemzedékek közötti kapcsolat ünnepe, az új, ötödik évad öt generáció legnagyobb magyar slágereit hozza el. A zsűritagok – Balázs Klári és Korda György, Janza Kata és Bereczki Zoltán – december 6-án visszatérnek, hogy a stúdióközönség segítségével együtt válasszák ki a győztes slágert, miközben a produkciók és előadók párosítása ismét különleges zenei pillanatokat ígér.

„Ez egy olyan tévéműsor, amit lehetetlen nem szeretni. A sláger és előadó párosítások fantasztikusak. Sosem felejtem el, hogy nem sokkal azután, hogy győzelemre vitte a Nézz az ég felé című dalt Freddie, a Szerencse Szombat élő adásában az eredeti előadóval, Charlie-val is bemutatták közösen. Ez a show generációkat hoz össze a zene által a képernyő előtt és a színfalak mögött is” – hangsúlyozta Tótfalusi Fanni.

Csináljuk a fesztivált! 5. évad – december 6-tól a Dunán.

A showműsor korábbi évadai elérhetők a Médiaklikk ingyenes streaming-szolgáltatásában is.

Fotó: MTVA