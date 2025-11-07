Láthatóvá vált hangok

A magyar jelnyelv 2009 óta törvényben elismert, önálló, teljes értékű nyelv, azonban ma sem magától értetődő a hallássérült emberek információhoz való mindennapi hozzáférése. A közmédia az elmúlt időszakban több olyan kezdeményezést indított, amelyek célja, hogy a halló és hallássérült közösségek között valódi kommunikációs hidat építsen.

A Kossuth Rádió egyik legkedveltebb családi magazinja, a Vendég a háznál című műsor három évtizede minden hétköznap 11:30-tól hallható. A gyermeknevelés, családi kapcsolatok, pedagógia és lélek témáit feldolgozó adások már generációk óta kísérik a hallgatókat. 2024 tavaszán azonban a műsor új formát kapott: jelnyelvi változatban is elérhetővé vált. Elsőre talán meglepő ötletként hathat egy rádióműsort „láthatóvá tenni”, ám a kezdeményezés mögött egy valós igény áll. A Jelnyelvi Oktatás és Fordítás Alapítvány egy siket közösségi bejegyzés nyomán fordult a műsor stábjához: szerették volna, ha a műsor tartalmait jelnyelven is követhetik.

„A Vendég a háznál mindig a családokról és az emberi kapcsolatokról szól – olyan témákról, amelyek a hallássérült szülők, nagyszülők életében is jelen vannak. Fontosnak tartottuk, hogy ők is hozzáférhessenek ezekhez a történetekhez” – mondta Hegyesi Gabriella, a műsor felelős szerkesztője.

Az együttműködés eredményeként havonta egy adás jelnyelvi tolmácsolással is elérhető az MTVA YouTube-csatornáján. Az első, a szülővé válást segítő önismereti kártyajátékot bemutató adás a Hallás Világnapján, 2024. március 3-án került fel a videómegosztóra.

Azóta, 2025 októberéig összesen húsz jelelt epizód készült el, köztük olyan témákkal, mint az autizmus és továbbtanulás, az örökbefogadás, a bántalmazás, vagy épp a hallássérültek közössége. A rövidített változatokat a Kossuth Rádió Facebook-oldalán is közzéteszik, ezzel is segítve a szélesebb elérést.

A közmédia a gyerekek számára is elérhetővé teszi a jelnyelvet. Az M2 Gyerekcsatorna egyre több saját gyártású műsorát mutatja be jelnyelvi tolmácsolással, hogy a siket és nagyothalló gyerekek ugyanúgy élvezhessék a meséket és tanulhassanak a televízió segítségével, mint halló társaik.

Ez nemcsak az érintett családok számára fontos: a halló gyerekek is természetes módon találkoznak a jelnyelvvel, megtanulják, hogy a kommunikáció nem csupán a hangok világában létezik. Így az M2 nemcsak akadálymentesít, hanem érzékenyít és szemléletet formál is. A magyar jelnyelv napja alkalmából november 9-én tematikus adások várják a közmédia több csatornájának nézőit. A Gasztroangyal különleges adása mellett a Pom Pom meséi és A nagy ho-ho-ho-horgász egy-egy epizódjának jelelt változata mellett a műsorok között a jelnyelv sajátosságaival, fontosságával is megismerkedhetnek.

A WHO 2021-es hallásról szóló Világjelentése szerint ma már minden ötödik ember él valamilyen fokú hallásvesztéssel, és 2050-re várhatóan minden negyedik embernél jelentkezik majd hallásprobléma. Ez egyszerre egészségügyi és társadalmi kihívás, hiszen az információhoz való egyenlő hozzáférés alapvető emberi jog. A közmédia feladata, hogy ezt a hozzáférést biztosítsa – kezdeményezései e felelősségvállalásnak bizonyítékai.

A Vendég a háznál jelnyelvi projektje sokak számára jelent áttörést: egy-egy elérhető adás nemcsak információt ad, hanem közösségi élményt is, megerősítve a siket és nagyothalló embereket abban, hogy ők is a közmédia teljes jogú közönségéhez tartoznak.

A Jelnyelv Napja emlékeztet arra, hogy a kommunikáció akkor válik valóban közösségivé, ha mindenki számára hozzáférhető. A közmédia azzal, hogy a jelnyelvet egyre több felületen jeleníti meg, nemcsak technikai akadályokat bont le, hanem a megértés és elfogadás kultúráját is építi.