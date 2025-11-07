Készül a Szörnyecskék 3. része

A Warner Bros. filmstúdió csütörtökön bejelentette, hogy zöld utat adott a Szörnyecskék 3. részének, amelyet 2027 novemberében láthatnak majd a mozinézők – számolt be róla a Variety.com.

A filmet Chris Columbus rendezi, a forgatókönyvet Tach Lipovsky és Adam Stein írja. Steven Spielberg executive producerként segíti a projektet, amelynek producerei között lesz még Columbus mellett Kristie Macosko Krieger és Holly Bario az Amblin Entertainment részéről, valamint Michael Barnathan és Mark Radcliffeis a 26th Street Pictures produkciós cégtől.

A Warner Bros. stúdiófőnöke, David Zaslav egyelőre nem osztott meg további részleteket a filmmel kapcsolatban, a szereposztásra sem tért ki.

A Joe Dante rendezésében készült Szönyecskéket, a melynek forgatókönyvét Coulmbus írta, 1984-ben mutatták be. A horror-vígjátékban Billy egy aranyos, szőrös kis teremtményt, egy Gizmót kap háziállatként, de figyelmeztetik rá, hogy se erős fény, se víz ne érje, és ne etesse éjfél után. Azonban nem tartja be a szabályokat, így újabb szörnyecskék születnek, amelyek karácsonykor szabadulnak el, és dúlják fel Billy kis szülővárosát.

A Szönyecskék nagy kasszasiker volt, világszerte 212 millió dollárért (71 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők. A szintén Dante rendezésében forgatott Szörnyecskék 2.- Az új falka című folytatást, amely már Manhattanben játszódott, 1990-ben vetítették a mozik, kisebb, 40 millió dolláros (13 milliárd forintos) bevétellel, ám később az is kultfilmmé vált.

