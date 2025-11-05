Őszi sorozatdömping az M2 Gyerekcsatornán – szórakoztató animációs sorozatok egész nap

Az őszi időszak az otthoni szórakozások, felfedezések ideje – az M2 Gyerekcsatorna pedig idén is gondoskodik róla, hogy a legkisebbek biztonságos és szórakoztató tartalmakkal töltsék az év végi időszakot. A közmédia országos gyerekcsatornája továbbra is reklám- és erőszakmentes műsorkínálattal várja a családokat, és több vadonatúj sorozat országos tévépremierje is érkezik – kizárólag az M2-re.

Bing nyuszi és játszótársai tanulságos kalandokba keverednek és a legkisebbeknek nyújtanak szórakozást, a kis nyuszi kalandjait egész novemberben követhetik minden nap 6 órától. Daniel, a kis tigris történetei csak az M2 Gyerekcsatornán követhetők szinkronizálva év végéig minden hétköznap és hétvégén 7:30-as kezdettel. Grisú, a kis sárkány kalandjai is minden nap megelevenednek a csatornán, az olasz animációs sorozat epizódjai 8:50-kor kezdődnek. Szelíd humor, szerethető karakterek és tanulságos történetek várják a gyerekeket. Aki szereti a kisállatokat, annak kihagyhatatlan Az erdei minihősök, ami reggelente 6:35-től várja új epizódokkal a korán ébredő kisgyermekeket és szüleiket.

A Sárkánylovasok amerikai animációs filmsorozatban Dak és Leila, a különleges ikrek kalandjait követhetik a nagyobb gyerekek. A testvéreket sárkányok nevelték, akikre családjukként tekintenek és értik a nyelvüket, és képesek együttműködni annak érdekében, hogy segítsenek a bajbajutottakon. Novemberben minden délután 16:50-től láthatóak a sorozat részei.

A világszerte ismert és kedvelt Dóra, a felfedező 8 évadot élt meg, a rajzfilmsorozat folytatása, a Dóra az M2 Gyerekcsatorna kínálatában a tavaszi premier után ősszel is helyet kapott: 8:55-től élvezhetik a műsort a csatorna nézői. A sorozattal a közmédia gyerekcsatornája egy nemzetközileg elismert, interaktív és oktató jellegű sorozat modern folytatását kínálja a gyerekeknek, amely játékosan fejleszti a nyelvi és kulturális ismereteiket. Az epizódokat a modern, háromdimenziós CG-animációk teszik látványosabbá.

Az óvodás korú gyerekeknek szóló Bű-bájoskák című animációs sorozat főszereplője Hazel és a két legjobb barátja, Posie és Lavender. A kis mágusok Charmville varázslatos vidékén élnek, ahol izgalmas kalandok sorozata várja őket. Az ünnepi időszak kezdetéig minden este találkozhatnak a szereplőkkel 19:10-től.

A közmédia gyerekcsatornája év végére további meglepetésekkel is készül. Az egyik legnépszerűbb flash animációs oktató sorozat, a Bluey új évadával jelentkezik december 9-től, naponta 19 órától. A főszereplő Bluey a hatéves, kék kölyök pásztorkutya, akinek kedves történetei és tanulságos kalandjai világszerte meghódították a családokat.

Egy másik közönség kedvenc, A dzsungel könyve amerikai animációs változata szintén remek szórakozást ígér a családoknak november 21-től, minden délután 16:10-től, míg a Pizsihősök pár nappal később, 11:25-től, továbbá délután 18:15-től látható. A három tagú éjszakai szuperhőscsapat feladata, hogy megvédjék a várost az annak békéjét felforgató gonoszoktól.

Az M2 Gyerekcsatorna a biztonságos, értékközvetítő és szórakoztató gyermektartalmak otthona. Minden nap reggeltől egészen este tíz óráig várja a kisebbeket és a nagyobbakat egyaránt, reklám- és erőszakmentes műsorkínálattal. A csatorna műsorai a klasszikus értékeket képviselik, fejlesztik a gyerekek képzelőerejét és empátiáját, miközben felhőtlen szórakozást nyújtanak az egész családnak. Az év vége felé közeledve sem maradnak el az újdonságok: minden nap új kalandok várják a nézőket.

A kiemelt kép forrása: MTVA