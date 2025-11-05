Az amerikai sztár elmondta, hogy a mesterséges intelligenciával is megosztja a frusztrációját: „Te tehetsz róla, hogy megbuktam! Miért csináltad ezt?” – mondta Kim Kardashian a ChatGPT-nek címezve.

„Jogi tanácsokat kérek tőle. Amikor tudni akarom egy kérdésre a választ, lefotózom, és feltöltöm oda” – mondta Kardashian a ChatGPT-ről, miközben Teyana Taylor hazugságvizsgálatot végzett rajta a Vanity Fair számára.

Az Entertainment Weekly beszámolója szerint a műsorban a valóságshow-sztár nem válaszolt Teyana Taylor kérdésére, miszerint nem számít-e csalásnak az, hogy mesterséges intelligenciát használ, de gyorsan megjegyezte, hogy a ChatGPT gyakran hibás információkat ad – emiatt pedig rosszul teljesít a vizsgáin. „Mindig téved” – mondta Kim Kardashian.

Hozzátette:

„Már rengetegszer megbuktam miatta a teszteken. Ilyenkor mérges leszek, és elkezdek vele kiabálni, hogy: te tehetsz róla, hogy megbuktam! Miért csináltad ezt? — és visszabeszél nekem.”

Kardashian azt is elmondta, hogy gyakran próbál „lelkiismeret-furdalást kelteni” a ChatGPT-ben a rossz teljesítménye miatt. „Azt mondom neki, hé, most miattad fogok megbukni. Hogy érzed magad ettől? Tudnod kéne a helyes választ, hiszen hozzád fordulok segítségért. Erre azt válaszolja: ez csak arra tanít, hogy bízz a saját megérzéseidben. Te magad is tudtad a választ végig.”

Kiemelt kép: Kim Kardashian az amfAR, az Amerikai AIDS-kutatási Alapítvány gáláján New Yorkban 2019. február 6-án (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)