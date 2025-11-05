Forbes: a Zara alapítója Spanyolország leggazdagabb embere

Amancio Ortega, a Zara és a Bershka márkákat is magáénak tudó Inditex ruházati lánc alapítója vezeti Spanyolország leggazdagabb embereinek listáját a Forbes magazin által kedden közzétett, a királyság 100 leggazdagabb emberét felsoroló rangsor szerint.

A Forbes szerint a 89 éves Amancio Ortega vagyonát 109,9 milliárd euróra becsülik, ami azonban 10,3 milliárd euróval csökkent 2024-hez képest. Szerdán reggel Amancio Ortega a világ 12. leggazdagabb embere volt a Forbes-lista szerint.

A második helyen Sandra Ortega, az Inditex alapítójának lánya szerepel 10 milliárd eurós vagyonnal. A harmadik pedig 8 milliárd euróval Rafael del Pino Calvo-Sotelo, a közlekedési és mobilitási infrastruktúra ágazatban tevékenykedő Ferrovial elnöke. Az előbbinek 400 millió dollárral csökkent, az utóbbinak 900 millió euróval nőtt a vagyona egy év alatt.

Az Inditex több mint 5500 üzletet üzemeltet mintegy 100 országban. Leghíresebb márkái közé tartozik a Zara, a Pull&Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho.

Amancio Ortega 2014 óta vezeti Spanyolország leggazdagabbjainak Forbes-listáját.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)