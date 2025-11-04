Visszatér a képernyőre a legendás verseny

2026 októberében a közmédia a Müpával közös szervezésben, rangos hazai és nemzetközi partnerek közreműködésével hívja életre a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt. A szervezők együttműködésének célja nem csupán egy újabb zenei tehetségkutató-verseny, hanem a karmesterség mélységének, tudásának és alázatának bemutatása a nagyközönségnek – minderről a szervezők beszéltek az M5 Librettó című műsorában.

A jövő évre meghirdetett Solti Nemzetközi Karmesterverseny egyszerre szolgálja a tehetségek felkutatását és a klasszikus zene népszerűsítését. „Fontos számunkra, hogy újra lehetőséget teremtsünk a kortárs komolyzenei tehetségeknek, továbbá, hogy a varázslatot, amelyet egy zenekar és a karmester megteremt a közönségnek, televízióban és rádióban is átélhetővé tegyük” – hangsúlyozta Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Librettó című műsorban.

A Müpa a fiatal tehetségek elkötelezett támogatója, amely két évtizede építi a jövő művészeinek karrierjét, ezért örömmel vesznek részt a kezdeményezésben. „A karmesterség egy különleges, nehezen megfogható műfaj, és ma, a médiazajban még nehezebb megmutatni, mi tesz valakit igazán kivételes karmesterré. Ezzel a versennyel újra reflektorfénybe kerülhetnek ezek a rendkívüli tehetségek” – hangsúlyozta Káel Csaba, a MÜPA vezérigazgatója. Hozzátette, a háromfordulós verseny elődöntőjét Pécsen, a Kodály Központban, a középdöntőt a Zeneakadémia Nagytermében, a döntőt és a gálát pedig a Müpában rendezik. A versenyzők a fordulók során három nemzetközi rangú szimfonikus zenekarral, a pécsi Pannon Filharmonikusokkal, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral állnak majd színpadra.

A verseny névadója, Solti György – vagy ahogyan a világ ismeri, Sir Georg Solti – a 20. század egyik legnagyobb karmestere volt, aki 31 Grammy-díjával a klasszikus zene legendás alakja maradt. Szellemisége ma is irányt mutat az új generációkat inspirálva, a tehetségeket felemelve és a zenei kultúrát továbbörökítve. A történelmi jelentőségű esemény különlegessége, hogy az 1974-es győztes, a japán Kobajasi Kenicsiró – aki annak idején egy egész ország szívébe belopta magát – a 2026-os verseny fővédnöke lesz.

A Solti Nemzetközi Karmesterversenyre 2025 decemberétől a Müpa weboldalán lehet jelentkezni, és a közmédia több platformján – az M5 csatornán, a Bartók Rádión és az online felületeken – követhetik majd a tehetségek útját.

Fotó: MTVA/MÜPA