Egy csodakutya és egy ügyetlen detektív kalandjai az M2-ön

Max, a Jack Russell terrier, nem átlagos kutya: génmódosításnak köszönhetően képes beszélni és nem csak a szimata jó: bűnügyi zseniket meghazudtolva deríti fel a különböző eseteket. Amikor azonban bajba kerül, a sors összehozza Albertóval (Salva Reina), a kétbalkezes, de jószívű biztonsági őrrel, akinek minden álma, hogy magánnyomozó lehessen. A páros különbözősége ellenére alkot hatékony duót, a gyakran káoszos, de mégis célra vezető nyomozásuk pedig vidám pillanatokat ígérnek a nézőknek.
A Kopók epizódjai tele vannak akcióval, vicces félreértésekkel és szívmelengető pillanatokkal, sok üldözéssel, némi drámával, de mindenek előtt rengeteg humorral. A sorozatot Inaki Mercero rendezte, zenéjét a híres filmzeneszerző, César Benito komponálta, és a spanyol sztárok mellett természetesen Max, a különleges Jack Russell teszi emlékezetessé a részeket.
Kopók – hétköznap esténként 21 órától az M2 Gyerekcsatornán.
Fotó: Médiaklikk