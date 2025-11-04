Egy csodakutya és egy ügyetlen detektív kalandjai az M2-ön

A novembertől hétköznap esténként láható Kopók című spanyol akcióvígjátékban egy beszélő Jack Russell terrier és egy botcsinálta biztonsági őr alkotja az év legfurcsább nyomozópárosát, akik akarva-akaratlanul belekeverednek egy igazi bűnügyi kalandba.

Max, a Jack Russell terrier, nem átlagos kutya: génmódosításnak köszönhetően képes beszélni és nem csak a szimata jó: bűnügyi zseniket meghazudtolva deríti fel a különböző eseteket. Amikor azonban bajba kerül, a sors összehozza Albertóval (Salva Reina), a kétbalkezes, de jószívű biztonsági őrrel, akinek minden álma, hogy magánnyomozó lehessen. A páros különbözősége ellenére alkot hatékony duót, a gyakran káoszos, de mégis célra vezető nyomozásuk pedig vidám pillanatokat ígérnek a nézőknek.

A Kopók epizódjai tele vannak akcióval, vicces félreértésekkel és szívmelengető pillanatokkal, sok üldözéssel, némi drámával, de mindenek előtt rengeteg humorral. A sorozatot Inaki Mercero rendezte, zenéjét a híres filmzeneszerző, César Benito komponálta, és a spanyol sztárok mellett természetesen Max, a különleges Jack Russell teszi emlékezetessé a részeket.

Kopók – hétköznap esténként 21 órától az M2 Gyerekcsatornán.

Fotó: Médiaklikk