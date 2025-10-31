Halloween helyett Holy Win, avagy okkultizmus helyett áldás

Az amerikai hatásra világszerte terjedő álünnep helyett egyre több keresztény közösség vállalja fel, hogy a valódi értékekre, a halál kultúrája helyett az élet civilizációjának építésére, a sötétség helyett a fényre helyezze a hangsúlyt, alternatívát nyújtva az okkult hátterű programokkal szemben.

Az évente hagyományosan felpörgő halloweenipar csúcsrajáratása mellett idén is megbízható módon sorjáznak a legkülönbözőbb, a kelta-druida hagyományban gyökerező esemény átélését biztosító kétes programok. A különböző attrakciók elsősorban a gyerekeket, családokat célozzák és vonják be az okkult hátterű események sűrűjébe. Az amerikai popkulturális termékek évtizedes dömpingjének hatására mára hazánkban is gyökeret eresztő „ünnepet” övező viták általában szűk ismeretanyagból táplálkoznak, sőt, egyesek azt is tudni vélik, hogy a csontváznak, halottnak, szellemnek öltöző gyerekek (és kevéssé érett felnőttek) keresztény hagyományokra épülő eseményt éltetnek. Tévedésben vannak. IV. Gergely pápa (pontifikátusa 827 és 844 közé esett) részben éppen azért helyezte november 1-re a mártírok emléknapját, azaz mindenszentek ünnepét, hogy azzal megszentelje a pogány ünnepet és felmutassa a világ keresztényeinek: nem lehetséges egyszerre két úrnak szolgálni.

Miközben több helyen a városvezetés igyekszik gátat szabni az értékvesztésnek (tisztelet Zebegény polgármesterének, Ferenczy Ernő Ervinnek!), egyre gyakoribb, hogy valamilyen alternatívát is kínálnak a pogány-okkult időtöltéssel szemben. A szellemi térben zajló keresztény-pogány konfliktus idején több templom is azért nyitja meg kapuit, hogy különböző imádságos programoknak, dicsőítéseknek, szentségimádásoknak adhasson otthont. Van, ahol a gyerekek befőttesüvegekből készítenek lámpásokat, majd az imaalkalom végén a templom körül fénykörmenetet tartanak. Máshol – ha már egy nappal vagyunk mindenszentek ünnepe előtt – a gyerekeket azért várják a plébániára, hogy kedvenc szentjüknek öltözve vegyenek részt egy vidám délutánon, illetve estén, kikerülve a halloween okozta problémákat. De több helyen lesznek a témába illeszkedő, az ezotéria, az okkultizmus és az újpogány szokások veszélyeit feltáró előadások, tanúságtételek és engesztelő szentmisék is. Az elmúlt időszakban számos katolikus pap és protestáns lelkész hívta fel a hívő közösség figyelmét arra, pontosan mi is halloween háttere és kérte a szülőket arra, jobban szeressék gyermekeiket annál, mint hogy ilyen programokra engedik el őket.

A fenti példák országszerte terjednek, sőt, egyre több hasonló kezdeményezés indul szerte a keresztény világban annak érdekében, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. Nagy sikerrel terjed például a Night of Light, azaz a Fény Éjszakája. A világszerte ismert katolikus tanító, Damian Stayne által életre hívott alkalmak célja éppen az, hogy vonzó, áldásos alternatívát nyújtson a haloweennel szemben. A Cor et Lumen Christi közösség alapítójának vágya az volt, hogy ezt az éjszakát visszaszerezze az egyház számára, a fiatalok és felnőttek pedig egyaránt Jézus, a világ világossága fényére tekintsenek a sötétség helyett. A Fény Éjszakája programjait ma már Új-Zélandtól Európán át az Egyesült Államokig számos helyen megszervezik. A gyerekek itt is valamelyik szentnek, vagy angyalnak öltöznek, játékos vetélkedőkön vesznek részt, énekelnek, szüleikkel csillagszóróznak, sőt, még tűzijátékban is gyönyörködhetnek. Nem maradnak édesség nélkül – és ami még fontosabb; nem maradnak homályban. A programban imádság és szentmise is szerepel. Az esemény célja, hogy számukra és a társadalom számára egyaránt felmutassa azoknak a fényét, akik Jézus Krisztus szeretetét hirdették és élték az elmúlt kétezer évben, miközben vonzó alternatívát kínál az időszak okkult programjaival szemben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)