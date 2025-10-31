A kutya, aki kővel fizet a hamburgerért – a mexikói történet, amely meghatotta a világot

Egy mexikói gyorsétterem előtt nap mint nap megjelenik egy kutya, szájában egy kővel. Így „fizet” a hamburgeréért. Az erről készült videó bejárta az internetet, közel 70 millió megtekintést ért el, és világszerte meghatotta az embereket – írja a La Stampa olasz lap.

Egy férfi osztotta meg a videót TikTok-on, amiben egy kutya látható, amint egy kis mexikói étterem ajtajához sétál, és gondosan letesz egy követ a földre, ez az ő „fizetőeszköze”.

„Nem ez volt az első alkalom, hogy ezt tette már többször is jött kővel fizetni” – mesélte a videó készítője.

Amikor elkészül a hamburger, a fiú átnyújtja az ételt, a kutya pedig óvatosan elveszi, és nyugodt léptekkel elsétál.

Néhány nap alatt a videó közel 70 millió megtekintést és csaknem 10 millió kedvelést gyűjtött, ezzel az egyik legnézettebb és legtöbbet kommentelt tartalommá vált a TikTokon.

Senki sem tudja pontosan, honnan jött ez a kutya, vagy hogyan tanulta meg ezt a különleges „fizetési módot”. De egyszerű gesztusa mélyen megérintette az embereket.

Kiemelt kép forrása: TikTok