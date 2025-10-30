Még két évvel az örökbefogadása után is ellenőrzi Trufle kutya, hogy a gazdái még mindig ott vannak-e

Minden este, mielőtt igazán elaludna, Trufle, a kutya, felkel, nesztelenül végigmegy a folyosón, és bekukkant a gazdái hálószobájába. Csak miután megbizonyosodott róla, hogy ott vannak, tér vissza nyugodtan a fekhelyére.

Amikor Maciej Chojnowski és a barátnője két évvel ezelőtt örökbe fogadták Truflét, nem is sejtették, hogy ez az édes pofájú kutya olyan szokást hoz majd az életükbe, ami minden nap meghatja őket – írja a LA STAMPA.

„Minden éjjel megcsinálja – mintha csak meg akarna győződni róla, hogy nem hagytuk el” – meséli Maciej.

„Mintha még mindig nem tudná elhinni, hogy ezúttal tényleg örökre velünk maradhat.”

– mondta a büszke gazda.

Már az első naptól kezdve mély kapcsolat alakult ki Trufle és új gazdái között.

„Eleinte félénk volt, de hamar megértette, hogy megbízhat bennünk. Mostanra pedig a legkedvesebb és legszerethetőbb kutya lett, akit csak kívánhattunk.”

-mondta a kutya gazdája.

Trufle szokása szinte véletlenül alakult ki. Egyik éjjel Maciej egy halk zajra ébredt, és amikor kinyitotta a szemét, látta, hogy a kutya ott áll az ajtóban, és mozdulatlanul figyeli őt.

„Csak ott ült csendben, mintha csak meg akarta volna nézni, hogy jól vagyok-e”

– meséli. „Nagyon megható pillanat volt, ezért úgy döntöttem, megosztom a közösségi oldalakon.”

A rövid videó, amelyet az Instagramon (@trufelove) tett közzé, megmutatja, hogy az elhagyott kutyáknak milyen nehéz elhinniük, hogy végre örök otthonra találtak. „Sírtam rajta” – írta egy kommentelő. – „Ez a bizonyíték arra, hogy a kutyák mindent megjegyeznek – még a szeretetet is.”

Trufle nemcsak egy szeretetteljes kutya, hanem egy mindennapi emlékeztető is arra, milyen értékes dolog az örökbefogadás.

„Amikor hazahoztuk, csak egy jobb életet akartunk neki adni. De valójában ő tette szebbé a mi életünket. Minden nap emlékeztet rá, mennyire felemelő érzés örökbe fogadni”

– meséli Maciej.

Ma Trufle szeretetben él, sok sétával és játékkal körülvéve. És mégis, minden este megismétli azt a kis mozdulatot, amivel híressé vált: egy utolsó pillantást vet gazdáira, hogy megbizonyosodjon róla, minden rendben van, senki sem ment el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikipédia)