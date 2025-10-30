Földigilisztát keresett, középkori kincset talált egy svéd horgász

Nyaralója közelében bukkant rá a svéd férfi a húszezer érmére és a díszes ékszerekre, amelyek a korai középkorból származnak.

Egy svéd férfi igazi kincset talált, miközben csak gilisztákat akart kiásni horgászathoz. A föld alatt ugyanis egy üstöt fedezett fel, tele középkori érmékkel, gyűrűkkel, medálokkal és gyöngyökkel – mind kivételesen jó állapotban maradtak fenn. A felfedezés Stockholm megyében történt, a férfi a nyaralója közelében bukkant rá az üstbe rejtett kincsre – írja a Fox News.

A pontos helyet a hatóságok egyelőre titokban tartják, amíg a szakértők be nem fejezik a vizsgálatokat. A megtaláló azonnal bejelentette a leletet, így most régészek dolgoznak a helyszínen, és részletesen elemzik a több ezer érmét, valamint a díszes ékszereket. A hatóságok által közzétett képeken ősi érmék és díszes ékszerek láthatók, egy nagy halomban elrendezve. A szakértők a leletet szokatlanul nagy és jól megőrzött ezüstkincsnek nevezték, amely a korai középkorból származik.

A kincshalom hat kilogrammot nyom, és több ezer érmét tartalmaz – egyes becslések szerint akár 20 000 darabot is. Sofia Andersson stockholmi régész szerint ez

az egyik legnagyobb korai középkori ezüstlelet, amit valaha találtak Svédországban.

Hozzátette: „Még pontosan nem tudjuk, hány érme van benne, de úgy gondolom, akár 20 ezer darab is lehet.”

„A legtöbb tárgy nagyon jó állapotban maradt fenn, bár sajnos az a rézüst, amelyben megtalálták őket, már nem” – közölték a hatóságok.

Az érmék nemcsak rendkívül régiek, de néhány közülük ritka darab is. Egy 12. századi érme például Knut Eriksson királyra utaló feliratot visel, míg egy másik, a Gotland szigetéről származó pénzérmén egy templom látható. Érdekesség, hogy az egyik érmén egy püspök képe is megjelenik, amit a szakértők a lelet egyik legkülönlegesebb darabjának neveztek.

„A középkorban Európa egyes részein úgynevezett püspöki érméket is vertek – ezek olyan pénzek voltak, amelyeket püspökök megbízásából készítettek”

– áll a közleményben.

„A most talált kincsben több ilyen érme is van, amelyek egy püspököt ábrázolnak, jobb kezében pásztorbottal.”

A hatóság közlése szerint a leletet bejelentik a Svéd Nemzeti Örökségvédelmi Hivatalnak is, amely majd eldönti, hogy az állam megvásárolja-e a kincset – vagyis kártalanítást fizet-e a megtalálónak. A régészek jelenleg az összes érme és tárgy dokumentálásán és vizsgálatán dolgoznak. Sofia Andersson dicséretét fejezte ki a megtalálónak, és emlékeztetett arra, hogy Svédországban törvény írja elő, hogy az ilyen felfedezéseket be kell jelenteni, és az állam kártalanítja azt, aki a leletet szabályosan átadja.

„A megtaláló pontosan azt tette, amit kellett – kapcsolatba lépett velünk, a megyei közigazgatási hivatallal” – mondta az egyik hivatalos illetékes. Hangsúlyozta: „A kulturális örökségvédelmi törvény szerint bárki, aki ezüstből készült vagy nagyobb mennyiségű régi tárgyat talál, köteles azt felajánlani az államnak megváltásra, vagyis pénzbeli kártérítés ellenében átadni.”

A svédországi kincslelet csak egy a sok kivételes pénzérmekincs közül, amelyet az utóbbi években Észak-Európában találtak.

2023-ban például egy brit vízvezeték-szerelő fedezett fel egy ősi érméket tartalmazó kincset egy mezőn, amelyet később, 2025-ben elárvereztek. Egy másik esetben egy brit család 2020-ban Tudor-kori érmékre bukkant a hátsó kertjében – ezeket idén novemberben árverezik el Svájcban, Zürichben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)