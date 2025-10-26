Éneklő rendőr buzdítja a roma fiatalokat egy tehetségkutatón való részvételre Cegléden

Antóni Benjamin rendőrőrmester dalra fakadva biztatta arra a fiatalokat, hogy vegyenek részt a„Mé zsanav” Roma Ki mit tudon Cegléden.
A vármegyei lap, a szoljon.hu szerint három kategóriában várják majd a jelentkezéseket:
- ének;
- tánc;
- egyéb – bármi, amiben tehetségesnek érzed magad!
A versenyt a Ceglédi Rendőrkapitányság és Cegléd Város Nemzetiségi Roma Önkormányzata szervezi. A szervezők a pontos időpontot és helyszínt az iskolákhoz hamarosan eljuttatják a nevezési lapokkal együtt. „Addig is: gyakoroljatok, próbáljatok, és mutassátok meg, mit tudtok”– hangsúlyozták a szervezők.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)