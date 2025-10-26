Éneklő rendőr buzdítja a roma fiatalokat egy tehetségkutatón való részvételre Cegléden

Szokatlan szerepben tűnt fel egy ceglédi rendőr, Antóni Benjamin, miközben a roma tehetségkutatón való részvételre buzdította a fiatalokat.

Antóni Benjamin rendőrőrmester dalra fakadva biztatta arra a fiatalokat, hogy vegyenek részt a„Mé zsanav” Roma Ki mit tudon Cegléden.

A vármegyei lap, a szoljon.hu szerint három kategóriában várják majd a jelentkezéseket:

ének;

tánc;

egyéb – bármi, amiben tehetségesnek érzed magad!

A versenyt a Ceglédi Rendőrkapitányság és Cegléd Város Nemzetiségi Roma Önkormányzata szervezi. A szervezők a pontos időpontot és helyszínt az iskolákhoz hamarosan eljuttatják a nevezési lapokkal együtt. „Addig is: gyakoroljatok, próbáljatok, és mutassátok meg, mit tudtok”– hangsúlyozták a szervezők.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)