Új korszak kezdődik a Ridikülben – minden héten más híresség a Duna műsorának háziasszonya

Október utolsó napjától új háziasszonyokkal jelentkezik a Ridikül. A Duna nagy múltú talkshow-jában hétről hétre ismerős arcok köszöntik a nézőket: többen a színházi világból érkeznek, de van, aki a sport, a zene területéről vagy éppen a showműsorok színpadáról.

Az ősz megújulást hoz, így a Ridikül is műsortörténeti újdonsággal készül. A talkshow – szakítva a hagyományokkal – hétről hétre új háziasszonyokkal ígér könnyed, mégis tartalmas délutáni kikapcsolódást a hétköznapokra. Mások mellett színművészek – Huszárik Kata, Szabó Erika, illetve Vágó Bernadett, a Magyarország szeretlek! vetélkedő csapatkapitánya –, valamint Nagy Adri énekes mutatkoznak be új oldalukról. A színházi és zenei élet kiválóságai mellett a televíziós szakma nagyágyúja, Csisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője is lebilincselő témákkal készül. Továbbá egyenesen a showműsorok színpadáról érkezik Rókusfalvy Lili. A Duna közkedvelt képernyősétől nem áll távol a feladat, hiszen hosszú évekig vezette édesapjával a Családi kör című műsort. Hasonlóan testhezálló a feladat Sipos Szilviának is, akit az M5 kulturális csatorna Librettó, valamint Kontúr című műsoraiból ismerhetnek a nézők.

A Ridikül továbbra is gondolatébresztő és bensőséges témákkal jelentkezik hétköznap délutánonként. A hónap utolsó napjától hat napon át Szabó Erika várja a nézőket és meghatározó témákat jár körül meghívott vendégeivel. A műsor maradandó történetek, személyes példák és tapasztalatok által kínál fogódzót, illetve megoldást a mindennapi élet kihívásaira, legyen szó testről vagy lélekről. Időnként pedig csak egy jó beszélgetésnek lehetnek részesei, amely kikapcsol és szórakoztat.

Ridikül – október 31-től új háziasszonyokkal hétköznap 16 órától a Dunán.

Fotó: Ridikül/Tőke Béla