Kukával mászott kerítést Kovács Áron

A Duna vasárnap kora esti Azt beszélik című talkshow-ja ezúttal sem maradt meghökkentő történetek nélkül. A legutóbbi adásban Kovács Áron műsorvezető, énekes osztott meg egy olyan családi történetet, amely egyszerre bizonyította talpraesettségét és humorát azzal, hogy testvéri ígéretét akkor is betartotta, amikor az elsőre lehetetlennek tűnt.

Az Azt beszélik legutóbbi vasárnapi adásának témái között a fogadalmak és ígéretek témáját is érintették, ennek kapcsán idézett fel egy emlékezetes esetet Kovács Áron, amely átlagos családi szívességként indult, de feledékenysége miatt abszurd jelenetté vált.

„Elindultam otthonról az öcsémékhez, hogy kihúzzam a kukájukat. Odaérve szembesültem vele, hogy nem hoztam el a kulcsot, amit nálam hagyott, illetve a saját lakáskulcsom sincs nálam, és közben már elmentek otthonról, így hiába mennék érte haza. Az egyetlen dolog, amit megtehettem, hogy bemásztam a kukáért. A bemászás még nem is jelentett problémát, de kifelé a kukával kellett” – idézte fel nevetve a műsorban Kovács Áron.

A történet itt azonban még csavarosabb lett: amikor Kovács Áron épp a műanyag szeméttárolót próbálta átemelni a kerítésen, nem sejtette, hogy valaki figyeli. „Közben fel sem merült bennem, hogy van kamerarendszer. A testvérem pedig élőben nézte, ahogyan a kukájukat a vállamon és a hátamon egyensúlyozva próbálom átemelni a kerítésen keresztül” – tette hozzá az énekes.

Fotó: MTVA