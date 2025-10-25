Felújított operafilmek – A világ egyik legismertebb operája az M5-ön

Minden hónap utolsó vasárnapján felújított operafilmekkel várja nézőit a közmédia kulturális csatornája. Október 26-án 21:35-től Gioachino Rossini vígoperája, A sevillai borbély látható az operaművészet hazai nagyjainak 1976-os előadásában, Szinetár Miklós rendezésében.

Az opera műfajának legkiemelkedőbb klasszikusaiból álló zenei és színpadi remekművek, kép- és hangminőségben felújított filmes feldolgozásával várja nézőit a Felújított operák című, minden hónap utolsó vasárnapján látható sorozatában az M5 kulturális csatorna. Az MTVA Film Iroda és a Nemzeti Archívum munkatársainak jóvoltából – a korábbinál jobb minőségben – október 26-án este A sevillai borbély című előadást láthatják.

Gioachino Rossini művét 1816-ban mutatták be Rómában, és azóta is a világ egyik legnépszerűbb vígoperája. A történet Pierre Beaumarchais színdarabján alapul, középpontjában a furfangos borbély, Figaro áll, aki segít Almaviva grófnak elnyerni a szépséges Rosina szívét. Csakhogy a lányt gyámja, Bartolo doktor féltékenyen őrzi, mivel ő szeretné feleségül venni. Álruhák, félreértések és rengeteg humor kíséri a szerelmesek szökési tervét, miközben Figaro minden akadályt megoldva túljár a zsarnok pártfogó eszén.

A vidám, energikus zenéjéről és humoros jeleneteiről ismert művet 1976-ban Szinetár Miklós rendezésében láthatta a hazai közönség. Figarót, a cseles borbélyt Melis György, Almaviva grófot Berkes János, Rosinát Ötvös Csilla, Basiliót Gregor József kelti életre az operaelőadásban.

A hónap utolsó vasárnapjain további felújított operafilmeket tűz műsorára az M5, a többi között A kékszakállú herceg vára, A csengő, az Otello és a Szöktetés a szerájból is látható lesz a sorozat részeként.

A sevillai borbély – október 26-án 21:35-től az M5-ön.

Felújított operafilmek – minden hónap utolsó vasárnapján az M5 kulturális csatorna műsorán.

Fotó: MTVA