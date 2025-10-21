Kapu Tibor édesapjának hálás álma megvalósulásáért

A jövő generációját szeretné inspirálni Kapu Tibor, aki a Kossuth Rádió Szombat reggel című magazinműsorában beszélt arról, hogy őt édesapja példája indította el a mérnöki pályán, amelynek köszönhetően űrhajós válhatott belőle. A tőle tanult elszántságot és szorgalmat szeretné átadni másoknak.

Amióta visszatért a Földre, a jövő generációjának megszólítása a célja Kapu Tibornak, Magyarország második asztronautájának. A Kossuth Rádió exkluzív interjújában, a Szombat reggel című műsor vendégeként osztotta meg: minden olyan magyar gyermekkel szeretne találkozni, akit érdekel az űrkutatás, hogy megerősítse bennük: nem elérhetetlen álom, hogy valakiből űrhajós váljon.

„Előttem egy olyan nagyszerű példakép áll, akit szintén Kapu Tibornak hívnak, az édesapám. Fantasztikus férfi, családfő és szakember. Minden géphez ért, bármit meg tud javítani, nálunk sosem járt szerelő. Miatta lettem gépészmérnök, az ő hatására váltam azzá, aki ma vagyok, és ezt az inspirációt szeretném a példámmal én is továbbadni” – fogalmazott a Kossuth Rádió vendégeként Kapu Tibor.

Hozzátette, nemrég jelölték is egy rangos hazai díjátadón, amelyen Magyarország leginspirálóbb teljesítményeit jutalmazzák, ebben visszaigazolni látja, hogy közönségtalálkozóinak edukációs és motivációs hatása van. A teljes beszélgetés elérhető a MédiaKlikken.

A kiemelt kép forrása: MTVA