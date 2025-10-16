Yoda mester eredetileg rózsaszín, lila vagy kék színű lett volna 

Darth Vader, Chewbacca és Yoda azok a karakterek, akik elsőként eszünkbe jutnak, ha a Star Wars szóba kerül – de mi lenne, ha a kis zöld mester hirtelen teljesen más színű lenne?

A Star Wars legendás alakja, Yoda eredetileg nem is zöldnek készült. Archív források és új bizonyítékok, köztük a bábun dolgozó különleges sminkmester vallomása szerint a kis zöld lénynek eredetileg teljesen más megjelenést szántak – írja a Daily Star.

A beszámolók szerint Yoda eredetileg kékes árnyalatú lett volna, ahogy az A Birodalom visszavág végleges forgatókönyvében is olvasható: „Luke előtt titokzatosan ott áll egy furcsa, kékes lény, alig két láb magas. A ráncos kis teremtés rongyokba van öltözve.”

A legendás Star Wars karakter korai koncepciós rajzai színtelenül, világoskékben, sőt rózsaszínben is ábrázolják Yodát, míg két, 1980-ból származó nyomat kék és lila árnyalatban mutatja. Egy Marvel-képregény, amelyet A Birodalom visszavág mozibemutatója után két hónappal adtak ki, még mindig szürkéskék bőrűként és hosszú, fehér hajúként ábrázolta őt.

Nem tudni, miért döntöttek végül a filmesek amellett, hogy Yoda zöld legyen, és valószínűleg ez már soha nem is fog kiderülni.

Amikor a The Guardian napilap megkereste a Lucasfilmet és a Walt Disney-t, egyikük sem adott magyarázatot, ráadásul azok közül, akik akkoriban részt vettek a munkában, már sokan nincsenek életben.

Stuart Freeborn, a Star Wars sminkmestere, aki Yodán, Chewbaccán és Jabbán is dolgozott, 2013-ban hunyt el 98 éves korában, egy kiemelkedő filmes karrier után. Nick Maley, a különleges smink- és lénytervező művész elmondta, hogy a döntés Yoda zöld színéről már megszületett, mielőtt ő 1979-ben csatlakozott volna a Star Wars-produkcióhoz: „Amikor én elkezdtem dolgozni rajta, már zöld volt.”

Hozzátette:

„emlékszem egy bizonyos rajzra, és úgy rémlik, azon is zöld volt – még azelőtt, hogy egyáltalán hozzáfogtunk volna a megalkotásához.”

Kiemelte:

„öt hónapon keresztül csak ültünk és vártunk, amíg a producerek eldöntötték, hogyan fog kinézni Yoda, aztán mindössze hét hetet hagytak nekünk arra, hogy elkészítsük a világ első animatronikus szupersztárját, és működőképessé tegyük.”

„Azt feltételeztem, hogy mindenki úgy gondolja: »A marslakók kicsi zöld figurák«, nem igaz? Szóval, a zöld űrlény klasszikus kép az emberek fejében. Soha nem kérdőjeleztem meg, hogy miért zöld, nem tettem fel erről kérdéseket – egyszerűen így volt. Aztán festékanyagot kevertünk a hablatexbe, hogy ne kelljen túl sokat festeni a felületét. Ez bizony zöld volt” – mondta a művész.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Luca Zennaro)