Lánya is formálja Szulák Andrea zenei ízlését

A magyar zenei élet egyik legsokoldalúbb előadója a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában mesélt arról, hogyan alakult saját zenei stílusa, valamint ízlése az évek során. A Máté Péter-díjas előadóművész megosztotta mai kedvenceit és véleményét arról, mennyire megváltozott a zeneipar az elmúlt évtizedekben.

„Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy zenei mindenevő vagyok. A klasszikus zenétől, a diszkón át a heavy metal műfajig mindent hallgatok, ami megérint. Nyitott ember vagyok, szeretem, ha valami hat rám. Van egy fiatal felnőtt lányom, általa felfedezek olyan mai, friss zenei kincseket is, amik képesek meggyőzni” – hangsúlyozta a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsor vendégeként Szulák Andrea, hozzátéve, hogy koncertekre is eljár gyermekével, olyankor farmert húz és közönségként élvezi, hogy az élő zene most is hat és megérinti az embereket.

Kifejtette véleményét aziránt is, mennyire más volt régen a zeneipar, mennyivel több a lehetőség és átgondoltabb, felépített előadóművészek vannak a pályán. Mögötte sosem volt csapat, ami imázst épített volna neki, ezért mindig a belső hangja vezérelte, és kísérletező emberként kipróbálta magát sok mindenben: jazzben, pop- és filmzenében, színházban és televíziós műsorvezetőként is. Ahogy fogalmazott: ha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet.

„Az emberekben úgy hagy nyomot a zene, ha kötik valamilyen élményhez, emlékhez vagy érzéshez. Ezért lehet, hogy a mai napig kérik tőlem, hogy énekeljem el az Űrgammák című sorozat főcímdalát, a Xénia lázat vagy az Oroszlánkirály magyar főcímdalát” – tette hozzá Szulák Andrea. A Máté Péter-díjas előadóművész pályája meghatározó pillanatairól szóló interjúját újrahallgathatják a Petőfi Rádió hivatalos SoundCloud-oldalán.

Kultúrfitnesz – hétköznaponként 21 órától a Petőfi Rádió műsorán, Szani Rolanddal.

Kiemelt kép: Szulák Andrea (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)