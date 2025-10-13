Kucsera Gábor: Az okostelefon és a túlzott féltés jelenti a legnagyobb veszélyt a mai gyerekekre

A kétszeres világbajnok kajakozó háromgyermekes apaként és sportszakemberként osztotta meg gondolatait a Duna Ridikül című műsorában arról, miért tartja hasonló módon veszélyesnek az okostelefonokat és a mindent kiszolgáló, illetve kontrolláló, önállótlanságra nevelést.

Legnagyobb szövetségese a gyereknevelésben Kucsera Gábornak a felesége, Tápai Szabina EHF kupa-győztes kézilabdázó – erről a Duna Ridikül című műsorának vendégeként beszélt az egykori élsportoló. Mint mondta, sokat beszélgetnek arról, mennyit változott a világ azóta, hogy ők voltak gyerekek és ez milyen kihívást jelent számukra a hétköznapokban.

„Máshogy veszélyes a világ ma, mint régen. Kisiskolásként én már egyedül közlekedtem a fővárosban, a kőbányai otthonunktól jártam edzésre a Margitszigetre. Nem volt akkoriban minden sarkon térfigyelőkamera, mobil vagy nyomkövető. Az odavezető úton előfordult, hogy megtámadtak vagy kiraboltak. Azt gondolom, ma már ez nem olyan gyakori. Ugyanakkor veszélyforrásként tekintek az okostelefonra, mert kontrollálhatatlannak érzem, hogy milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá a gyerekek általuk” – jegyezte meg a Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője.

Hozzátette, édesapaként és gyerekekkel foglalkozó sportszakemberként egyaránt azt tapasztalja, hogy bár sokat fejlődött a világ az elmúlt 30 évben, vannak olyan változások, amelyek nem építőleg hatnak a gyermekekre. „Nagyon veszélyes lehet az eltúlzott szülői kontroll, az állandó féltés is, mert működésképtelenné teszi a gyereket. Sokan önállótlanok, nem magabiztosak, emiatt nem kezdeményeznek, nem tudnak kibontakozni” – szögezte le Kucsera Gábor, aki jó szívvel javasolja a csapatsportokat a fiataloknak, ezek leküzdésére, a rátermettséget és az együttműködési képesség fejlesztésére. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Ridikül – hétköznaponként 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Kucsera Gábor (Fotó: MTVA/Tőke Béla)