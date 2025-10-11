Náray Erika megdöbbent gyermeke szavaitól

Egy csillagjósnál tett látogatás során hallottakat osztotta meg Náray Erika a gyermekével, ám az asztrológus szavainál kislánya kijelentései még jobban megdöbbentették. Minderről az időutazás témájához kapcsolódva beszélt a színművész a Duna új, szórakoztató talkshow-ja, az Azt beszélik vasárnapi adásának vendégeként.

Az időutazás témája régóta foglalkoztatja az emberiséget. Míg korábban a filmkészítők fantáziájának mozis kivetülését nézték az emberek, az utóbbi években a közösségi médiát is elárasztották azok a tartalmak, amelyekkel egyéni „időutazók” bizonyítják a teóriák valóságosságát. Ennek kapcsán szerteágazó beszélgetés alakult ki vasárnap a Dunán, az Azt beszélik sztárvendégei között, érintve a lehetséges párhuzamos valóságokat és a többszöri leszületéseket.

Náray Erika annak történetét osztotta meg, amikor arról beszélgetett kislányával, lehet-e több élete egy embernek. „Elmeséltem neki viccesen, hogy életemben egyszer elmentem egy asztrológushoz, aki azt mondta, hogy ez már a negyedik életem, az előző háromban Oroszországban éltem, Szentpéterváron. Ez azért volt megdöbbentő, mert gimnazista koromban négyszer nyertem orosz szépkiejtési versenyt, és mindig elmondták, hogy leningrádi az akcentusom. Akkor még Leningrád volt Szentpétervár” – mesélte, hozzátéve, furcsa, megmagyarázhatatlan érzései voltak az asztrológus szavait hallva. Ezt a történetet elmesélte a kislányának is, aki meglepően reagált az elmondottakra „Azt mondta nekem, hogy ő már sokszor volt itt, de többször nem jön: neki ez az utolsó, de nekem még lesznek további életeim. Teljesen kiborultam azon, hogy nem jön többet, mert én nem akarom a következő életemet nélküle élni” – mesélte a műsorban Náray Erika.

A Duna új, a közösségi média virális tartalmaival foglalkozó Azt beszélik című műsora vasárnap 18:45-től ismét várja a nézőket a Dunán. A műsorvezető, Mészáros Ibolya ezúttal Janza Kata, Pásztor Anna, Harsányi Levente, Ujvári Zoltán Szilveszter ismertebb nevén Zola társaságában beszéli ki a meglepő, humoros, esetenként komoly és megdöbbentő tartalmakat.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

Fotó: MTVA