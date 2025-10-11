Nagy szerelméről vallott Nádas György

Már több mint öt éve töretlen lelkesedéssel várja hétvégente délelőtt a Dankó Rádió hallgatóit Nádas György Jó pihenést! című műsorában. Az Erzsébet-díjas és Karinthy-gyűrűs színész, humorista a Családi körben vallotta be, a rádiózás számára örök szerelem.

2020 januárja óta Nádas Györggyel tölthetik a szombat és vasárnap reggeleket a Dankó Rádióban. A Jó pihenést! című reggel 6 és 10 óra között jelentkező műsorában érdekes vendégekkel, magyarnótákkal, operettekkel és örökzöld slágerekkel szórakoztatja a magyar zene rádiójának hallgatóit. „A rádiózás mindig is nagy szerelem volt számomra. Több mint öt éve lehetek a Dankó Rádió műsorvezetője, túl 666 adáson töretlenül szeretem, hiszen olyan műsort készíthetek, ami nekem való. Külön élmény számomra, hogy olyan emberekkel beszélgethetek, akik érdekelnek” – mesélte Jó pihenést! című műsora kapcsán. Elárulta, mindig felkészül vendégeiből, célja, hogy megrajzolja az adott személy portréját, úgy, hogy sokszor nem is tudja előre, az illető válaszai milyen szerteágazó témákhoz vezethetnek.

A műsor kapcsán elárulta, több újítás is történt az elmúlt évek alatt. A vasárnapi adáshoz csatlakozott például Buday Péter séf, aki egy-egy recepttel és annak elkészítési folyamatával ismerteti meg a hallgatókat. Zenei téren is igyekeztek megújulni, hétvégente egy-egy előadó, zeneszerző munkáinak adva hangsúlyosabb szerepet. „A pandémia idején sajnos csak telefonos interjúkat tudtam készíteni, az akkori vendégeket most ismét meghívom, de már személyesen találkozunk, hiszen egészen más hangulata van egy ilyen beszélgetésnek” – árulta el műsoráról, amely számára is folyamatos tanulást jelent.

A beszélgetés újranézhető a Családi kör adásában a Médiaklikken.

Jó pihenést! – Nádas György reggeli műsora minden hétvégén 6 órától, érdekes vendégekkel, magyarnótákkal, operettekkel és örökzöld slágerekkel.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:40-től és 15 órától a Dunán.

