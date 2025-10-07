Csaknem kétszázan mérik össze tudásukat októberben a budapesti nemzetközi flipperbajnokságon

Mintegy 200 európai versenyző, köztük nemzetközi szinten kiemelt játékosok mérik össze tudásukat októberben Budapesten, a Hungarian Pinball Open (HPO) flipperbajnokságon október 23. és 27. között – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Hungarian Pinball Open egyedülálló mezőnyt vonultat majd fel.: 18 országból, többek között Angliából, Lengyelországból, Svédországból, Szlovéniából, Németországból, Ausztriából, Norvégiából, Olaszországból, Hollandiából és Romániából érkeznek a versenyzők a Ráday utcai rendezvényhelyszínre, a Game Galaxyba. Az indulók között az utóbbi világbajnokságok dobogós helyein végző finn és svéd játékosok is szerepelnek.

A többnapos versenyen csütörtökön 48, pénteken pedig két időpontban további 72-72 játékos játszik majd selejtezőt a továbbjutásért küzdve. A rendezvényt idén is élőben közvetítik egy Twitch-csatornán – olvasható a sajtóanyagban.

A magyar flipperes közösség különösen nagy várakozással tekint az eseményre, hiszen a nemzeti csapat idén júniusban Európa-bajnoki címet szerzett Ausztriában.

A történelmi győzelmet Solymosi Gábor, Pálfi Erik, Scholtz Bálint és Csaplovits Ferenc hozta el. Mind a négyen ott lesznek a rendezvényen – írták a szervezők.

Tájékoztattak, hogy az idei HPO egyik különlegessége a IFPA által jegyzett női verseny, amely október 25-én, szombaton 19 órakor rajtol. A „Pace Matchplay” formátumú megmérettetésre nemcsak a HPO női indulói, hanem bárki – akár teljesen új érdeklődő – is nevezhetett.

Kitértek arra is, hogy a versenyt a budapesti Flippermúzeum szervezi, amely idén ismét megkapta a világ vezető utazási website-ja, a TripAdvisor Traveler’s Choice 2025 elismerését, amely az oldalon szereplő helyek legfeljebb 10 százalékának adható.

A Flippermúzeum Magyarország egyik legnépszerűbb tematikus múzeuma, a főváros 1090 látnivalója közül hosszú évek óta az első 10-ben szerepel az oldalon – fűzték hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)