Kovács Áron gyerekeitől kér segítséget online ügyekben

Sokszor kér segítséget három gyermekétől Kovács Áron, ha szeretné megtudni, mi pörög a neten, így mindig gyorsan pótolni tudja a lemaradását. A rádiós és televíziós műsorvezető, énekes a Duna új talkshow-jában, az Azt beszélikben is kamatoztatja online ismereteit, amely szerinte jó lehetőséget kínál, hogy más is felzárkózzon a fiatalokat foglalkoztató témákhoz és kommunikációs fordulatokhoz.

Kovács Áron szerint eljön az ember életében az a pillanat, amikor ráébred: a fiatalabb generáció sokkal többet tud a világról már, mint az idősebbek. Bevallotta, ő maga is sokszor fordul gyerekeihez, amikor úgy érzi, nem tudja követni, amiről éppen beszélnek, így ő is képbe kerül a közösségi média trendekkel, tud beszélgetni, kapcsolódni is a fiatal generációhoz. Ezt a tudást a nézőkkel is megosztja a Dunán vasárnap kora esténként jelentkező, Azt beszélik című műsor egyik állandó vendégeként.

A vasárnaptól látható új szórakoztató talkshow-ban ugyanis színművészek, zenészek, műsorvezetők és egy pszichológus szakértő alkotta csapat – Mészáros Ibolya műsorvezetésével – beszéli ki a közösségi média trendjeit. Az első adásban találkozhattak a nézők Kovács Áronnal is, aki úgy látja, a közmédia új műsora érdekes kísérlet arra, hogy az online tér világát hagyományos képernyőre vigyék. „A műsor egy pici visszamozgás a televízió felé, hogy azok is kapjanak ezekből a tartalmakból, akiket annyira nem kapott el a közösségi média világa” – mondta el Kovács Áron, hozzátéve, jellemző rá a kísérletező kedv és szívesen vesz részt egy ilyen játékban.

A közösségi média virális tartalmaival foglalkozó új műsor sztárvendégei között új szerepben mutatkozott be Náray Erika is. A színművész, énekes, szinkronszínész szívesen ült a sztárkommentelők közé, ugyanis a csapatban szívéhez sok közel álló kolléga foglal helyet, személyiségük pedig szerinte garancia a jó műsorra. „Fontos számomra, hogy ismert emberek beszélgessenek a közösségimédia-trendekről, mert ezzel olyan dolgokhoz adják a nevüket, amire fel szeretnék hívni a szélesebb körű közönség figyelmét. Az Azt beszélik erre alkalmas” – fogalmazott Náray Erika, aki Kovács Áron, Pásztor Anna előadó és Nagy Sándor színművész mellett foglalt helyet a stúdióban a vasárnapi adásban.

Az Azt beszélik sztárcsapatát erősíti továbbá a Jászai Mari-, eMeRTon- és Honthy-díjas Janza Kata, a musicalek koronázatlan királynője, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja, Harsányi Levente, a SzerencseSzombat és a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Csonka András Szenes Iván- és Kránitz Lajos-díjas színművész, énekes, Ujvári Zoltán Szilveszter, avagy ismertebb nevén Zola zenész, énekes és F. Takács István pszichológus. Velük változó összetételben találkozhatnak a vasárnap kora esti adásokban, amelyekben igényesen, de ugyanakkor szórakoztatóan és közérthetően kerülnek terítékre a közösségi médiát foglalkoztató jelenségek. A heti témák változatosak, legyenek azok friss TikTok challengek vagy a közvéleményt már jó ideje foglalkoztató témák, mint például a fóbiák vagy az időutazás.

A műsor újranézhető a Médiaklikken.

Azt beszélik – a közmédia új műsora minden vasárnap 18:45-től a Dunán

Fotó: MTVA