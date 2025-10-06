Dobai Péterre emlékezik a közmédia

A Mephisto című filmet vetíti az M5 kulturális csatorna október 7-én este Dobai Péter, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, forgatókönyvíró és dramaturg emlékére.

Minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje, a Mephisto újra a képernyőn. A Szabó István rendezésében, Klaus Mann regénye alapján készült alkotás forgatókönyvét az október 3-án elhunyt író, Dobai Péter jegyzi. Munkássága előtt tisztelegve október 7-én, kedden 21 órakor tűzi műsorra a közmédia kulturális csatornája.

Dobai Péter pályájának egyik legnagyobb hatású alkotása hozta meg számára a nemzetközi elismerést, hiszen forgatókönyvíróként döntő szerepe volt abban, hogy Szabó István rendezése 1982-ben első magyar alkotásként elnyerte a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díját.

Kiemelt kép: Dobai Péter Kossuth-díjas költő, író, forgatókönyvíró, dramaturg (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)