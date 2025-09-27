Új podcastok: világpolitika és magyar futball az MTVA YouTube-csatornáján

A közmédia két új, gondolatébresztő podcastsorozattal jelentkezik az MTVA hivatalos YouTube-csatornáján. A Világpont Járai Judittal és a Sportország Ballai Attilával más témában, de ugyanazzal a szándékkal szólítják meg a közönséget: hogy segítsenek jobban megérteni a minket körülvevő világot, legyen szó nemzetközi politikai folyamatokról vagy éppen a magyar labdarúgás társadalmi szerepéről.

A Világpont első epizódja egy sokkoló tragédiát helyez fókuszba: Charlie Kirk amerikai jobboldali politikai aktivista meggyilkolását. A beszélgetés szélesebb kontextusba helyezi a nemzetközi sajtót és közvéleményt megmozgató esetet, vizsgálja annak lehetséges következményeit az Amerikai Egyesült Államok közéletre, a társadalmi megosztottságra és az európai közvéleményre. A házigazda, Járai Judit – a közmédia tapasztalt külpolitikai szakújságírója.

„Mindig is megingathatatlanul hittem abban, hogy nekünk, magyaroknak figyelnünk kell a világ történéseire, és ismernünk kell más népek kultúráját, mert kis országként különösen érezzük a félreismerés súlyát. A magyar hagyományosan művelt, tájékozott nemzet, amely ma a modern kommunikációs eszközök révén is nyitott maradhat a világra. Ezt szolgálja új podcastunk is, amelyet Horváth Ágnessel, az MTVA kiváló újságírójával indítunk útjára. Nem a napi hírekre reagálunk, hanem a jelenségek hátterét keressük, mindig magyar szemmel, magyar érdekeket képviselve” – mondta Járai Judit a műsor jelentőségéről. Hozzátette, első vendégével Siklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával szakmai alapossággal elemzi a Charlie Kirk elleni merénylet politikai és ideológiai hatásait. A podcast epizód olyan kulcskérdéseket feszeget, mint a szólásszabadság, a tolerancia vagy a radikalizálódás – nemcsak a tengerentúlon, hanem a globális nyugati világra nézve is.

A Sportország Ballai Attilával első epizódjában azt mutatja meg, hogy a labdarúgás Magyarországon soha nem csupán játék volt, sokkal inkább társadalmi jelenség, amely időről időre megosztja a közvéleményt. Ezt a különleges kettősséget állítja középpontba a Focializmus Magyarországon: temetés vagy ünneplés, szurkolók és ellenszurkolók című beszélgetésben Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője.

„A magyar futball több mint száz éve nemzeti ügy – Trianon óta e különbségtétel fontos, hiszen az országnak vannak határai, a nemzetnek nincsenek –, nemzeti identitásunk alapeleme, hiszen az volt már a Monarchia időszakában, amikor az osztrákoknak akartuk megmutatni, kik vagyunk és mit tudunk. Nem akadt ember, aki az 1930-as, 50-es, 60-as években politikai meggyőződése miatt a nemzeti válogatott ellen szurkolt, napjainkban azonban már ez is előfordul, ezért is keressük ebben a műsorban is a közös nevezőt, és még mindig a sportban véljük azt leginkább megtalálni” – hangsúlyozta a podcast műsorvezetője, aki két vendégével, Dénes Tamás futballtörténésszel és Bánki Józseffel, a Ferencváros egykori játékosával veszi végig, hogyan változott a magyar futball társadalmi megítélése az elmúlt évtizedekben, miként hat a politika és a gazdaság a sport világára, és mit jelent ma szurkolónak lenni Magyarországon.

