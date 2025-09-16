Nemzetközi díjátadón ismerték el a Deltát a legjobb innováció kategóriában

A Duna nagy múltú tudományos-ismeretterjesztő műsorát a 2025-ös Silk Road Global Awardson a legjobb innováció kategóriában díjazták – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel, hozzátéve: a rangos nemzetközi elismerés visszaigazolása annak, hogy a magyar közmédia innovatív tartalomfejlesztése nemzetközi szakmai mércével mérve is kiemelkedő.

A közleményben ismertették: a kínai Kunmingban, Jünnan tartományban tartott háromnapos nemzetközi médiafórum keretében tartott Silk Road Global Awardsra idén 5000 nevezés érkezett a világ 110 országából. Ezek közül a zsűri 58 alkotást választott ki a versenyprogramba,

a legjobb 38 díjazott produkció közé a magyar közmédia által nevezett Delta is bekerült.

A rangos elismerés azoknak a kiemelkedő médiamunkáknak és projekteknek jár, amelyek újszerű médiamegoldásokat, technológiákat, koncepciókat, formákat, csatornákat vagy módszereket alkalmaznak a hatékony kommunikáció és befolyás érdekében – ismertették. A pályázati kategóriák között film- és televíziós alkotások, új médiás és AIGC-megoldások, interaktív tartalmak, valamint különleges eseményekhez kapcsolódó produkciók is szerepeltek.

Az eseményen több mint 200 nemzetközi és regionális szervezet, valamint 165 médiaszervezet képviselője vett részt, köztük az MTVA is.

A közleményben idézték Papp Dánielt, az MTVA vezérigazgatóját, aki az elismerés kapcsán úgy fogalmazott, visszaigazolást nyert, hogy a közmédia tartalomfejlesztési stratégiája és innovációs szemlélete a nemzetközi médiapiacon is versenyképes és értékteremtő.

„A megújult Delta sikere egyértelmű bizonyíték arra, hogy a tudományos ismeretterjesztés a 21. században is képes széles közönségrétegeket megszólítani.”

„Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a műsor a mesterséges intelligencia által kínált innovációkat is használja a tartalmi és gyártási folyamataiban: a közmédia ezzel nemcsak lépést tart a globális trendekkel, hanem képes irányt is mutatni” – tette hozzá. A fórumot szervező People’s Daily képviselője hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz évben az Egy övezet, egy út program a médiapiacon számos sikeres nemzetközi együttműködést hozott létre. Ezek között Magyarország és az MTVA partnersége is kiemelt példaként szerepel, ami jelzi, hogy hazánk a világ egyik legnagyobb médiaprojektjében is fontos szereplőként van jelen – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Biró Ada, a Duna Televízió Delta című műsorának mesterséges intelligenciával generált műsorvezetője (Fotó: Facebook/Biró Ada)