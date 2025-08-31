Felrobbantotta az internetet a világ első „macskametrója” – VIDEÓ

Egy kínai férfi mérnöki tudását használva épített működő mini metróállomást a macskái számára, amely vonattal és minden részletében valósághű kiegészítőkkel van felszerelve. Xing Zhilei, a Xing’s World YouTube-csatorna alkotója nem a szokványos játékokra költött, hanem egy teljesen „macskaméretű világot” hozott létre, melynek legújabb, és talán

legimpozánsabb darabja a „Cat Town Station”, vagyis a „Macskaváros Állomás”.

A modell „pontos méretarányokkal készült, hogy Xing macskái kényelmesen közlekedhessenek és le tudjanak szállni a vonatról”, így tökéletesen utánozza a valódi metrók működését, csak jóval kisebb méretben. A részletek lenyűgözőek: „Van például egy macska-kalauz, aki kissé tanácstalannak tűnik, miközben próbálja irányítani a vonatot, továbbá ülések, táblák, működő sínrendszer is helyet kapott”. Az állomáson még hangosbemondó és vakvezető sávok is működnek, hogy az apró utasok könnyebben tájékozódjanak.

Az egész projekt „négy hónapot vett igénybe, a tervezéstől kezdve az építésen át a tesztelésig”. Xing elmondta, hogy

„a két legnagyobb kihívás az volt, hogy működőképes miniatűr mozgólépcsőt készítsen, illetve hogy a metró és a peron ajtajai egyszerre nyíljanak ki – mindkettőt tökéletesen megoldotta”.

Bár a modell macskaméretű, mind a vonat, mind az állomás elég nagy ahhoz, hogy az alkotó fekve vagy keresztbe tett lábakkal is elférjen benne. A Cat Town Station világszerte hatalmas sikert aratott, különösen Kínában, ahol sokan „felfedezni vélik a hasonlóságokat a modern Zhengzhou-i metróval”. A realisztikus megjelenés miatt egyesek azt is hitték, hogy mesterséges intelligencia áll a háttérben. Xing azonban nem állt meg itt:

több más miniatűr építményt is készített, például házat, szupermarketet, színházat és egy Cybertruckot garázzsal.

A YouTuber „nemcsak macskák, hanem kutyák és hörcsögök számára is alkot, miközben a követői ötleteit is szívesen beépíti munkáiba”, így egy igazán játékos és szerethető világot teremt.

Kiemelt kép: A világhíres „macskametró” állomásának peronja (Fotó: YouTube)