Bűnösnek vallotta magát a ketaminkirálynő Matthew Perry halálának ügyében

Bűnösnek vallotta magát a ketaminkirálynőként ismert Jasveen Sangha, akinek a vád szerint szerepe volt 2023-ban Matthew Perry amerikai színész halálában. Az ügyben öt ember ellen indult eljárás, akik a színész függőségét kihasználva folytatták a drogkereskedelmet.

Bűnösnek vallotta magát öt vádpontban a 42 éves amerikai–brit állampolgárságú Jasveen Sangha, miután összefüggésbe hozták Matthew Perry ketamintúladagolás okozta halálával – írja a BBC. A ketaminkirálynőként ismert nőt eredetileg kilenc vádpontban találták bűnösnek, köztük kábítószer-terjesztés és -árusítás miatt. A hatóságok szerint a díler Los Angeles-i otthona drogkereskedésként működött, ahol egy razzia alkalmával több tucat ketaminfiolát foglaltak le. Matthew Perry, a Jóbarátok című sorozat sztárja 2023 októberében hunyt el Los Angeles-i otthonában. A boncolás szerint az 54 éves színész halálát a ketamin akut hatása okozta.

Jasveen Sangha mellett további négy ember is beismerte bűnösségét az ügyben. A vádlottak között van két orvos is, Salvador Plasencia és Mark Chavez, akik a vád szerint szintén ketamint juttattak a színészhez.

Matthew Perry halálában szintén felelőssége van Kenneth Iwamasának, aki a színész otthoni asszisztenseként a drog beszerzésben és beadásban is közreműködött. Eric Fleming pedig a Jasveen Sanghától szerzett drogot adta el a színésznek.

A The Guardian információi szerint az asszisztens a két orvossal együttműködve a színész halála előtti hetekben több mint 50 ezer dollár értékű ketamint adott el Matthew Perrynek. A drogdíler akár 45 évnyi börtönbüntetést is kaphat.

Az öt vádlott ellen tavaly augusztusban indult eljárás, miután a hatóságok a Matthew Perry halála ügyében indított nyomozás alatt feltárták a bűnszövetkezetet. A nyomozást vezető ügyész szerint a vádlottak kihasználták a színész függőségét, és annak ellenére is folytatták a drogkereskedelmet, hogy tisztában voltak vele, milyen veszélyeknek teszik ki Perryt.

Kiemelt kép: Matthew Perry színész 2006 októberében (Fotó: Michael Buckner/Getty Images)