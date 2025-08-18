Megműtötték Palvin Barbarát, a közösségi oldalán számolt be a betegségéről

Endometriózis miatt meg kellett műteni Palvin Barbarát. A világhírű modell betegségéről közösségi oldalán számolt be.

A 24.hu szerint Palvin Barbara arról írt, hogy évek óta gondok vannak a menstruációjával, és emiatt már több álmatlan éjszakát is kénytelen volt végigszenvedni. „Azt hittem, ez csak velem van így.”

„De nemrég azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hogy megtudjam, mitől van ez a sok tünet”

– írta, majd hozzátette: korábban azt hitte, az endometriózist könnyebb felismerni, azonban kiderült, hogy nem lehet általános vizsgálatoknál diagnosztizálni.

„Szóval elmentem, és 3 hónappal később megműtöttek.”

„Azóta végre megtapasztaltam egy könnyebb ciklust, és most már tudom, mi a különbség” – tette hozzá.

