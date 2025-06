„Élvezd a mennyországot, kicsi srác” – elpusztult Mark Zuckerberg magyar tenyésztőktől származó pulikutyája

Lassan 15 éve annak, hogy a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg feleségével közösen pulikutyát vásárolt Magyarországról. Az állat nemrég elpusztult, amelyről az amerikai milliárdos is beszámolt a közösségi oldalán.

Elpusztult Mark Zuckerberg Facebook-alapító kutyája. A Beast nevű puli, amelyet a Meta vezére korábban magyar tenyésztőktől vásárolt, 14 éves volt. A milliárdos korábban világszerte népszerűsítette a magyar fajtát.

A Vas Vármegyei Hírportál beszámolója szerint Mark Zuckerberg az alábbi szavakkal búcsúzott kutyájától: „Élvezd a mennyországot, kicsi srác”. A lap emlékeztet, hogy a hófehér, jellegzetes, csomós szőrű magyar juhászkutyát még 2011-ben mutatta meg a Facebook alapítója és felesége, Priscilla Chan a világnak. Az állat valódi családtagként élt a házaspárnál, és saját közösségi oldala is volt a Facebookon, több mint 2,3 millió követővel.

Mark Zuckerberg és Priscilla Chan 2013-ban Magyarországra is ellátogattak abból a célból, hogy közelebbről is megismerjék Beast fajtársait. Útjuk célpontja akkor a Ludas Matyi Pulitenyészet volt, ahol a pulik mellett más magyar pásztorkutyák is megtalálhatóak voltak. A tenyészet vezetője korábban arról beszélt, hogy Mark Zuckerberg és felesége a komondor fajta iránt is érdeklődtek útjuk során, emiatt egy külön fajta bemutatót is szerveztek számukra a Zöldhalompusztai Komondor Tenyészettel közösen.

Kiemelt kép forrása: Mark Zuckerberg/Facebook