A magyar származásúnak hitt színésznő döbbenetes családi titkot tárt fel

A Különleges ügyosztály sorozat sztárja, Mariska Hargitay évtizedekig azt hitte, hogy magyar származású testépítő édesapja, Mickey Hargitay az igazi apja. Most azonban a cannes-i filmfesztiválon bemutatott dokumentumfilmjében elárulta: biológiai apja valójában egy olasz származású Las Vegas-i előadóművész. A színésznő csak felnőttként tudta meg az igazságot – és ez mindent megváltoztatott benne.

Egy élet hazugságban – így fogalmazott Mariska Hargitay, amikor saját családi titkáról vallott a My Mom Jayne című dokumentumfilm bemutatóján. A színésznő – aki a világ egyik legismertebb „tévés nyomozója”, Olivia Benson szerepében – most a valóságban is egy rejtélyt göngyölített fel:

vér szerinti apja nem az, akinek eddig mindenki hitte.

Mariska hosszú évtizedekig abban a hitben élt, hogy édesapja Mickey Hargitay – magyar származású testépítő, színész, Jayne Mansfield férje – írja a Fox News. Azonban most elárulta, csak felnőttként, húszas éveiben tudta meg, hogy valójában Nelson Sardelli, egy olasz származású Las Vegas-i énekes és showman a vér szerinti apja. Az igazság akkor csapódott le benne, amikor valaki megmutatott neki egy fotót Sardelliről – és így minden világossá vált.

„Mintha kicsúszott volna a talaj a lábam alól” – emlékezett vissza a színésznő.

After keeping it a family secret for over 30 years, actress Mariska Hargitay has finally revealed the identity of her biological father. pic.twitter.com/VtQw1jEbIg — E! News (@enews) May 18, 2025

Anyja, Jayne Mansfield, a szőke hollywoodi szexszimbólum 1963-ban vált el Mickey-től, és utána egy ideig Sardellivel élt. Később ugyan újra összejött Mickey-vel, de Mariska születése után pár évvel Jayne egy tragikus autóbalesetben életét vesztette – Mariska akkor még csak hároméves volt, és a hátsó ülésen aludt, amikor a baleset történt.

Mariska, bár később tudta meg az igazságot, nem akarta „elveszíteni” Mickey Hargitayt, akit valóban az apjának tekintett. Úgy fogalmazott: „Ő volt mindenem, a példaképem. Úgy szeretett engem, mint senki más.”

Amikor fiatal nőként szembesítette Mickey-t Sardelli létezésével, tagadta az egészet. A beszélgetés annyira fájdalmas volt, hogy Mariska soha többé nem hozta fel neki a témát.

Szembenézett a múlttal

Mariska végül 30 éves korában személyesen is találkozott Sardellivel. A férfi könnyek között fogadta: „Harminc éve várok erre a pillanatra” – mondta, amikor a lánya bemutatkozott neki.

A színésznő eleinte tartózkodó volt, de később sikerült jó kapcsolatot kialakítania Sardellivel és féltestvéreivel is. A dokumentumfilm, amely most Cannes-ban debütált, nemcsak anyjáról szóló emlék, hanem saját belső gyógyulási útjának is része.

„Azért csináltam ezt a filmet, hogy végre letehessem a titkok terhét. Nem vagyok jó a hazugságokban – sem magamnak, sem másnak nem tudok hazudni” – mondta Mariska Hargitay.

Kiemelt kép: Mariska Hargitay amerikai színésznő (Fotó: MTI/EPA/Andrew Gombert)