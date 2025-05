Leleplezték Katalin hercegné viaszszobrát, különleges külsőt kapott

A walesi hercegné új figuráját az ikonikus londoni panoptikumban leplezték le szerdán, és különlegessége, hogy a szobor a 2023. decemberi diplomáciai fogadáson viselt elegáns szettjét örökíti meg – többek között egy, a néhai Diana hercegné által is gyakran viselt tiara másolatával, ami különleges meglepetés a párnak – írja a People magazin.

Watch: A team of around 20 artists spent 12 months perfecting this new wax statue of Kate, Britain’s Princess of Wales, which was unveiled at Madame Tussauds in London pic.twitter.com/kZRnrbhu2M

— Reuters (@Reuters) May 21, 2025