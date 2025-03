Gubik Petra szerint erős lesz A Dal elődöntős mezőnye

A Dal 2025 zsűritagja, Gubik Petra az M2 Petőfi TV vendégeként beszélt feladata kulisszatitkairól, hangsúlyozva a nézői szavazatok fontosságát.

Hétről hétre lelkiismeretesen felkészül a dalokból és előadóikból a Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadóművész, A Dal 2025 zsűritagja, hogy minden fellépőnek jól érthető, építő jellegű tanácsot tudjon adni.

„Hallgatom a dalaikat, olvasom az írásaikat, hogy minél jobban megismerjem őket. Ennek köszönhetően egyfajta kötődés is kialakul bennem feléjük, és nagyon drukkolok mindenkinek.

Adás után hazamegyek és az összes dalt tudnám dúdolni”

– fejtette ki Gubik Petra az Esti Kornél vendégeként. Hozzátette, nehéz a dolguk a zsűriszékben, és ez csak fokozódik majd, hiszen így, egy utolsó válogató adással az elődöntők előtt, már látszik, hogy „nagyon veretes” mezőny alakul ki a következő fordulóra.

A Dal 2025 zsűritagja arról is beszélt, milyen nehéz a dalt elválasztani az előadásmódtól, ráadásul kamerán keresztül, a televízió előtt ülők számára másként hat a produkció, mint élőben a helyszínen.

„Fontos, hogy a fellépők használják a kamerát is, megfelelő arányt tartva. Nemcsak a színpadon, hanem az interjúk során is, hiszen a nézők pontszáma is nagyon fontos a továbbjutáshoz” – fogalmazta meg tanácsát Gubik Petra az előadók számára. A teljes beszélgetés újranézhető az Esti Kornél Médiaklikk-oldalán.

A Dal 2025 – szombatonként 19:35-től élőben a Dunán. Esti Kornél – hétköznap 20:55-től az M2 Petőfi TV műsorán.

Kiemelt kép: Gubik Petra, a zsűri tagjaként a Dal 2025 televíziós show-műsor második válogatóján 2025. február 22-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)