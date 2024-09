Meglepő kérdést szegezett Balázs Péternek egy ifjú meserajongó

Nemcsak színészként és rendezőként alkotott maradandót, mesehősök hangjaként is generációk szívébe lopta be magát a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész. Hangjával A nagy ho-ho-horgászt és Mekk Eleket is életre keltő Balázs Péter a Csukás Meserádió weboldalán az utóbbi szerepéhez kapcsolódó kedves történetét osztotta meg.

„Ami életében hajlott koráig történik az emberrel, beillik egy-egy mesének is” – véli Balázs Péter. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, szinkronszínész a közmédia új, online rádiócsatornáján esti meseolvasó szerepet is vállalat az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsor keretén belül. A mesék ugyanis pályafutása kiemelkedő részét alkotják, örömmel gondol arra, hogy „meseguruként” is sikerült nyomot hagynia az emberek életében. Számára a mese a boldogságot, a szeretet, a közelséget valakihez, és a valahová tartozást jelenti. Balázs Péter olyan ikonikus rajzfilmek főhőseit keltette életre hangjával, mint A nagy ho-ho-horgász – amelyről nem gondolta, hogy ilyen nagy sikere lesz –, valamint az ezermester kecskét, Mekk Eleket. Ez utóbbihoz kapcsolódó kedves történetét a Csukás Meserádió weboldalán látható videóban osztotta meg a nézőkkel. „A feleségemmel ebédeltem egy vendéglőben, amikor odajött hozzánk egy kisgyerek és megkérdezte tőlem, hogy ki vagyok. Édesanyja sietett hozzánk elmagyarázni, hogy gyermeke látta a bábfilmsorozatot a televízióban és felismerve a hangot nem tudta eldönteni, Mekk Elek vagyok, vagy csak egy ember” – mondta, hozzátéve, hogy készséggel elmagyarázták ifjú érdeklődőjének a helyzetet. A közmédia Csukás Istvánról elnevezett online rádiója gyermekeknek dedikált, szórakoztatóan fejlesztő és biztonságos tartalmakkal várja hallgatóit a nap 24 órájában. A Csukás Meserádió nemcsak hallgatói élményt nyújt, hanem aktívan ösztönzi a gyermeki fantázia kibontakozását is, amelyet egy szeptember 30-ig tartó pályázattal támogatnak. A részletek a rádió Médiaklikk-oldalán találhatók. Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek: elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve IOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.