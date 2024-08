Hrisafis Gábor lett az év artistaművésze Karádi-díjjal jutalmazták pályafutását

Hrisafis Gábor kapta a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ által alapított Karádi Béla Arany Emléklánc Díjat, amellyel az év kiemelkedő magyar artistaművészét tüntetik ki minden évben.

A szakmai díjat a Stars Like Pins on the Sky című előadás elején rendezett gála során adták át a Fővárosi Nagycirkuszban szombaton – közölte vasárnap az intézmény az MTI-vel.

Hrisafis Gábor bohócnak tanult, első fellépése 1985-ben volt a Fővárosi Nagycirkuszban. Pályafutása során 1990 óta a világ számos porondján és varieté színpadán fellépett, de nemcsak a cirkusz világában, hanem színházi körökben, valamint a film- és zeneiparban is ismertté vált, többször is az év varieté előadójává választották.

A Karádi Béla Arany Emléklánc Díjat a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat egykori művészeti vezetője, Karádi Béla végakaratának megfelelően 2021. augusztus 10-én, alapította meg. Az elismerést minden évben egy díszelőadás keretében adják át az év kiemelkedő magyar artistájának.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ idén az elmúlt három év díjazottjait, ifj. Nereus Lajos, Dittmar Laido és Nagy Ferenc artistaművészeket kérte fel a jelöltek kiválasztására. A három zsűritagnak a jelölés során figyelembe kellett vennie az adott évben elért művészi teljesítményt, a megkérdőjelezhetetlen, példaértékű közösségi és magánéletet. További újdonság volt idén, hogy nemcsak egyéni artista lehetett jelölt, hanem párokat is.

Hrisafis Gábor mellett az 2024-es év Karádi-díj jelöltjei között volt Bagdi Gergely, a Body Trapeze, a Duo Donnert és Grandiperre Gabriel artistaművész. A Karádi-díj szakmai értékét jelzi az is, hogy a jelöltek közül a magyar artistaszakma választja ki a nyertest, így az artisták által legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az év díjazottja.

Kiemelt kép: Fővárosi Nagycirkusz Facebook-oldala