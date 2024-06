Felmérték a magyar klímahasználati szokásokat

A magyar háztartások több mint fele rendelkezik már klímaberendezéssel, de a legtöbben a készülékeket csak hűtésre használják. Egy friss kutatásból az is kiderült, hogy a megemelkedett rezsiköltségek miatt a téli időszakban a megkérdezettek csaknem kétharmada csökkentette otthonában a hőmérsékletet.

Összesen 2270-en töltötték ki a Wagner Solar energiahatékonysággal és klímákkal kapcsolatos kutatását. A felmérés szerint a magyar háztartások csaknem 60 százaléka rendelkezik már klímaberendezéssel (2.ábra), de a legtöbben a készülékeket csak hűtésre használják, pedig tisztában vannak azzal, hogy a készülék fűtésre is alkalmas. (3. és 4. ábra)

A válaszadók egy 1-től 10-ig terjedő skálán 6.35-re értékelték (1.ábra), hogy mennyire elfogadható a fűtési számlájuk. Eközben a megemelkedett rezsiköltségek miatt a téli időszakban a megkérdezettek csaknem kétharmada csökkentette otthonában a hőmérsékletet. (6. ábra) Pedig korszerű, fűtésre optimalizált klímaberendezéssel, akár -15 Celsius fokig is kedvezőbb áron lehet fűteni, mint a legmodernebb kondenzációs kazánokkal a lakosság számára támogatott, 1.729 m3/év gázmennyiséget meghaladva.

„Még mindig tartja magát az a rossz beidegződés, hogy a klímaberendezések használatával az egekbe szöknek a villamosenergia számlák és a klímára nem úgy gondolnak az emberek, mint egy nagyon is takarékos fűtési megoldásra” – hangsúlyozza a cég gépészeti üzletágvezetője. Házi Péter hozzátette: továbbra is benne van a köztudatban az a nem inverteres, nem gazdaságos készülékek időszakából származó szokás, hogy a berendezést csak hűtésre alkalmazzák, de azt is csak akkor, ha már nagyon nem bírják a meleget.

Tévhitek helyett

A modern berendezések ezzel szemben kifejezetten energiatakarékosak, használatkor nagyon kis teljesítményt vesznek fel, keveset fogyasztanak ahhoz képest amennyi fűtési/hűtési energiát előállítanak. A készülékeket a korábbiakkal ellentétben kifejezetten környezetbarát anyagokból gyártják, így azok a teljes életciklusuk alatt környezetbarátnak tekinthetők.

„Hosszú éveken át élt az a berögződés, hogy a gáz olcsó, a villamosenergia drága” – fogalmazott a Wagner Solar gépészeti üzletágvezetője. „Sok emberhez még nem jutott el az az információ, hogy sokkal takarékosabban tud fűteni klímával, mint például a gázkazán bekapcsolásával” – tette hozzá.

Házi Péter ismertetése szerint fűtésre optimalizált, H tarifával (fűtési időszakban alkalmazható kedvezményes tarifa hőszivattyúkhoz és a megújuló energiaforrásokhoz) üzemelő klímával egy teljes fűtési idényt tekintve, átlagosan kedvezőbb áron fűthetünk, mint egy kondenzációs kazánnal, még a kedvezményes lakossági sávban lévő, rezsicsökkentett gázár mellett is. Normál tarifával a fűtési idényben -7 Celsius fokig harmad annyi áron fűt egy korszerű klíma, mint egy kondenzációs kazán, nem támogatott lakossági gázárral.

Ne engedjük kiszökni a hőt!

Nem beszélhetünk energetikáról a hőszigetelés és a megfelelő nyílászárók megléte nélkül.

„A fűtéskorszerűsítést akkor érdemes elvégezni, ha megoldott, hogy a hőt nem engedjük kiszökni a házból” – hangsúlyozta a szakértő. Házi Péter szerint az új Otthonfelújítási programot is érdemes lehet majd igénybe venni erre a célra, hiszen várhatóan annak fontos eleme lesz a hőszigetelés, a nyílászáró csere és a fűtéskorszerűsítés. „A rosszul szigetelt falakon és korszerűtlen ablakokon keresztül nagyon nagy hőt ad le az ingatlan, hűlnek ezek a felületek, nem lesz jó hőérzet, de egy jól szigetelt, modern ingatlan esetében klímával is nagyon jó hőérzetet tudunk biztosítani, mert nem hűlnek át annyira a falak” – tette hozzá a gépészeti üzletágvezető.

Fontos, hogy először csökkentsük az épület teljes energiafelhasználását és utána gondolkodjunk abban, hogy milyen gazdaságos fűtőberendezést telepítünk!

Karbantartás!

A Wagner Solar kutatásából az is kiderült, hogy bőven 10 évesnél idősebb klímák üzemelnek sok otthonban.(4.ábra) A szakértő szerint általánosságban elmondható, hogy egy 6 évesnél régebbi berendezés, már annyival rosszabb hatékonysággal hűt-fűt, mint a modern készülékek, hogy nincs értelme várni a cserével. „Az új, megbízható készülékek már nagyságrendekkel hatékonyabbak, akár egy szezon alatt megtérülhet a beruházás” – hangsúlyozta Házi Péter.

A gépészeti üzletágvezető a felmérés eredményei közül kiemelte, hogy a válaszadók 70 százaléka minden évben takaríttatja a klímaberendezését (7.ábra). A fennmaradó 30 százalék egy része kétévente foglalkozik ezzel, mások egyáltalán nem. A szakértő ugyanakkor rendkívül fontosnak nevezte, hogy elsősorban egészségügyi, de az élettartam és a hatékonyság szempontjából is elengedhetetlen a klímaberendezések éves karbantartása.

Hogyan telepítsünk klímát?

„A barkácsáruházakban kapható klímaberendezések műszaki tartalomban nem jelentik a csúcskategóriát” – hívta fel a figyelmet a szakértő. Általában nagyon kedvező árú termékekről beszélünk, amelyek műszaki megoldásban nem veszik fel a versenyt a piacvezető gyártók minőségével.

Az Azuri Supra klímákat forgalmazó Wagner Solar szakértője kiemelte, hogy ha a vásárlók fűtésre is szeretnék használni az új készüléket, akkor jelentős üzemidőről van szó. „Az áruházi termékek és egy megbízható gyártó berendezései között olyan nagy a különbség, hogy egy-két fűtési szezon alatt megtérül az árkülönbség. Ezek az olcsó berendezések rossz energiahatékonyságúak, ami azt is jelenti, hogy nagyjából a 3. fűtési szezontól már ráfizetés ezek használata” – tette hozzá.

A profi cégek szaktanácsadással, méretezéssel, a felhasználói szokások figyelembevételével telepítik a rendszereket, emellett meghibásodás esetén a klímaberendezés szervizelését is elvégzik és beszerzik a szükséges alkatrészeket, a garanciális időn belül díjmentesen. Ha a tőlük vásárolt és a szakembereikkel telepített készülékeknél esetlegesen probléma jelentkezik, lebonyolítják a gyártóval a garancia érvényesítését, ami legtöbb esetben alkatrészt vagy csere készüléket jelent.